Цей секретний інструмент у вашому Android знає всі додатки, що марно з'їдають оперативну пам'ять

Користувачі часто помічають, що їхні пристрої починають працювати повільніше без видимих причин. Пошук винуватця серед десятків встановлених застосунків зазвичай перетворюється на лотерею. Проте всередині системи ховається потужний інструмент, здатний розставити все по своїх місцях і врятувати ваші нерви.

Як знайти та налаштувати вбудований аналіз ресурсів?

Більшість власників смартфонів навіть не здогадується про існування детального монітора оперативної пам'яті, хоча він є частиною операційної системи ще з часів версії 6.0 Marshmallow. Починаючи з Android 8 Oreo, цей інструмент перемістили вглиб налаштувань, через що він став фактично невидимим для пересічного користувача. Оскільки Android та iOS самостійно непогано керують ресурсами, виробники вирішили не виносити ці дані на передній план, проте для вирішення проблем на старих смартфонах з малою кількістю оперативної пам'яті цей розділ є незамінним, пише 24 Канал.

Щоб отримати доступ до цієї інформації, необхідно активувати меню для розробників. За замовчуванням воно приховане. Для розблокування потрібно перейти в налаштування, знайти пункт "Про телефон" і сім разів поспіль натиснути на номер збірки.

Після цього у списку налаштувань з'явиться новий розділ "Параметри розробника". У деяких моделях, наприклад, у Pixel 9, він може ховатися в розділі "Система" або за шляхом "Система" – "Додатково".

Всередині цього меню знаходиться заповітна вкладка "Пам'ять". Важливо зауважити, що на деяких пристроях може знадобитися окремо увімкнути профілювання використання пам'яті та перезавантажити смартфон, щоб дані почали збиратися.

На відміну від звичайних диспетчерів завдань, які показують ситуацію лише в поточний момент, цей монітор веде повноцінну історію. Користувач може проаналізувати використання RAM за останні 3, 6, 12 або навіть 24 години.

Це дозволяє побачити загальну статистику: середнє споживання, продуктивність системи, загальний обсяг доступної пам'яті та кількість вільних мегабайтів чи гігабайтів. У списку застосунків можна відсортувати програми за максимальним використанням, що допомагає виявити "важкі" процеси.

Якщо натиснути на конкретну програму, система видасть ще більше технічних подробиць: частоту використання, середній та максимальний обсяги зайнятої пам'яті, а також те, куди саме йдуть ресурси – на нативні процеси, ядро чи кеш. Деякі застосунки навіть показують обсяг віртуальної пам'яті (Z-Ram).

Цікаво, що повністю заповнена шкала оперативної пам'яті в Android не є ознакою несправності. Система спроєктована так, щоб тримати програми в пам'яті якомога довше для їхнього миттєвого запуску. Порожня RAM у світі Android вважається марною тратою ресурсів. Насторожити має інше: якщо застосунок постійно очолює список споживачів ресурсів, хоча ви ним майже не користуєтеся, це може свідчити про фонову активність або витік пам'яті.

Що робити у випадку проблеми?

Якщо таку проблему виявлено, монітор дозволяє вжити негайних заходів. Через меню з трьома крапками можна примусово зупинити програму, що миттєво звільнить ресурси.

Проте це лише тимчасове рішення, адже рано чи пізно вона може вам знову знадобитися. Якщо програма після перезапуску продовжує поводитися некоректно, найкращим виходом буде її повне видалення або хоча б перевстановлення.

Цей інструмент не замінить глибокого аналізу для професійних розробників, але для звичайного користувача це найбільш інформативний і корисний спосіб зрозуміти, що насправді відбувається з його гаджетом, особливо коли він починає працювати нестабільно.