Учора, 16 жовтня, monobank зіткнувся зі збоями в роботі, які були пов'язані з акцією на честь 10 мільйонів клієнтів банку. Компанія запропонувала збирати віртуальні лимони, щоб стати учасником розіграшу смартфонів, грошей та автомобіля, але те, що повинно було стати веселою забавкою, обернулося багатогодинними проблемами в застосунку. Яка ж ситуація сьогодні?

Як справи у Монобанку 17 жовтня?

Найкращим індикатором якості роботи застосунка – monobank чи будь-якого іншого – є реакція соцмереж на збої, адже користувачі миттєво реагують на проблеми. 24 Канал ознайомився з найсвіжішими відгуками.

Дивіться також Шукали лимони, а поклали monobank: наплив користувачів призвів до збою в застосунку

Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, представники банку повідомили 24 Каналу, що навантаження на сервери виявилось рекордним, коли користувачі масово кинулися шукати лимони.

Навантаження в п'ять разів перевищило попередні максимуми,

– зазначили в компанії о 16:28.

Однак це був далеко не кінець. Збої спостерігалися приблизно з 11 ранку й до кінця дня. Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомляв, що станом на 19:38 в пошуках взяли участь понад мільйон людей, а навантаження тепер стало в сім разів більшим. У період з 00:00 до 6:00 лимони шукали близько 149 000 клієнтів.

Наступного дня, 17 жовтня, все виглядає значно стабільніше. Скарги на збої в соцмережах знизились до мінімуму. Лише в поодиноких випадках користувачі скаржаться на недоступність сервісів та зависання. Інші ж, навпаки, повідомляють, що все працює добре.

Ми також перевірили роботу застосунка й можемо підтвердити повернення monobank до стабільної роботи, за винятком коротких підвисань під час запуску. На момент публікації матеріалу сервіс працює швидко, без гальмувань і тривалого очікування. Швидко спрацьовують також і сторінки самих лимонів.