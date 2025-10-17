Следующий день: справляется ли monobank с наплывом искателей лимонов
- 16 октября monobank столкнулся с многочасовыми проблемами в работе из-за акции с виртуальными лимонами, которая вызвала рекордную нагрузку на серверы.
- На 17 октября ситуация стабилизировалась, и работа приложения улучшилась, хотя единичные жалобы на сбои все еще остаются.
Вчера, 16 октября, monobank столкнулся со сбоями в работе, которые были связаны с акцией в честь 10 миллионов клиентов банка. Компания предложила собирать виртуальные лимоны, чтобы стать участником розыгрыша смартфонов, денег и автомобиля, но то, что должно было стать веселой забавой, обернулось многочасовыми проблемами в приложении. Какова же ситуация сегодня?
Как дела у Монобанка 17 октября?
Лучшим индикатором качества работы приложения – monobank или любого другого – является реакция соцсетей на сбои, ведь пользователи мгновенно реагируют на проблемы. 24 Канал ознакомился с самыми свежими отзывами.
Напомним, вчера, 16 октября, представители банка сообщили 24 Каналу, что нагрузка на серверы оказалась рекордной, когда пользователи массово бросились искать лимоны.
Нагрузка в пять раз превысила предыдущие максимумы,
– отметили в компании в 16:28.
Однако это был далеко не конец. Сбои наблюдались примерно с 11 утра и до конца дня. Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщал, что по состоянию на 19:38 в поисках приняли участие более миллиона человек, а нагрузка теперь стала в семь раз больше. В период с 00:00 до 6:00 лимоны искали около 149 000 клиентов.
На следующий день, 17 октября, все выглядит значительно стабильнее. Жалобы на сбои в соцсетях снизились до минимума. Лишь в единичных случаях пользователи жалуются на недоступность сервисов и зависания. Другие же, наоборот, сообщают, что все работает хорошо.
Мы также проверили работу приложения и можем подтвердить возвращение monobank к стабильной работе, за исключением коротких подвисаний при запуске. На момент публикации материала сервис работает быстро, без торможений и длительного ожидания. Быстро срабатывают также и страницы самих лимонов.
