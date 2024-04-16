У Monobank збій: користувачі скаржаться на застосунок

В роботі застосунку українського банку Monobank відбувся збій. Користувачі повідомляють, що не можуть потрапити в програму, натомість вони отримують сповіщення із попередженням.

Як інформує 24 Канал, при спробі потрапити у застосунок виринає сповіщення "На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка, за незручності".

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Водночас деякі клієнти зазначають, що змогли все ж потрапити в банківську утиліту. Причина збоїв та час вирішення проблем наразі невідомі.