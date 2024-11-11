В океані знайшли тварину, яка може змінювати свій вік, омолоджуючись до стану личинки

Учені виявили ще одну морську істоту, яка може змінити свій вік. Дослідник зробив це відкриття випадково, коли одного дня замість дорослої особини знайшов у дослідному резервуарі молоду личинку.

Деталі відкриття

Більшість тварин, включаючи людей, народжуються, старіють і врешті-решт помирають. Однак деякі види можуть вирватися з цього неминучого життєвого циклу: вони ніби кидають виклик своєму віку й повертаються до більш молодих версій себе, прокручуючи цей цикл знову і знову. Найвідоміший з таких видів – Turritopsis dohrnii, або, як його ще називають, "безсмертна медуза". Однак нещодавнє дослідження виявило нового члена цього ексклюзивного клубу з надзвичайними здібностями, повідомляє 24 Канал з посиланням на phys.org.

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Наукова назва типу цих особливих тварин – ctenophore або реброплави. Ця конкретна особина належить до виду Mnemiopsis leidyi. Їх також називають "гребінчастим желе". Гребінчасті молюски є давніми тваринами – деякі дослідження навіть припускають, що вони можуть бути взагалі першими тваринами, які коли-небудь існували, з'явившись приблизно 700 мільйонів років тому. Це наводить дослідників на думку про те, що зворотний розвиток може бути первісною здатністю.

Нова наукова робота кидає виклик нашому розумінню раннього розвитку тварин і планів будови їхнього тіла, відкриваючи нові шляхи для вивчення пластичності життєвого циклу та омолодження. Той факт, що ми знайшли новий вид, який використовує цю своєрідну "машину для подорожей у часі", піднімає цікаві питання про те, наскільки поширена ця здатність на тваринному дереві життя і чи можемо ми знайти її сліди в інших тваринах, які сьогодні не демонструють такої поведінки.

В основі цього дослідження лежить ненавмисне відкриття. Докторантка Університету Берген Джоан Дж. Сото-Анджел, яка пізніше стала співавторкою, почала досліджувати цю тему після того, як на місці дорослого реброплава в лабораторному акваріумі раптово з'явилася личинка. Спочатку вчена думала, що це доросла особина її відклала, однак пізніше з'ясувалося, що це та сама конкретна істота.

Сото-Анджел залучила на допомогу колег і разом вони почали відтворювати сценарії, щоб знайти саме той, що міг запустити зворотний розвиток. Вони виявили, що дорослий реброплав Mnemiopsis leidyi дійсно може повернутися до личинкової стадії, коли переживає сильний стрес.

За кілька тижнів вони не тільки змінили свої морфологічні ознаки, але й мали зовсім іншу харчову поведінку, типову для личинки,

– каже Джоан Дж. Сото-Анджел.

Тепер учені хочуть з'ясувати молекулярний механізм, який керує зворотним розвитком, а також що відбувається з нервовою системою тварини під час цього процесу, каже Пол Буркхардт, дослідник з Бергенського університету, який також є співавтором дослідження.

Вони також спробують дізнатися, скільки ще видів "мандрівників у часі" може існувати. Вчені припускають, що пластичність життєвого циклу, тобто здатність організму змінювати аспекти своєї біології під впливом певних стимулів навколишнього середовища, може бути притаманна тваринам більшою мірою, ніж це уявляли вчені. Однак питання того, чи можна цю здібність передати людині, точно не стоятиме на порядку денному де багато-багато років.