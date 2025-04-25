Motorola представила смартфони Edge 60 та 60 Pro з рекордною яскравістю та потужними камерами

Motorola анонсувала нову лінійку смартфонів Edge 60 та Edge 60 Pro, головною особливістю яких стали вигнуті 6,7-дюймові екрани з рекордною для бренду яскравістю до 4500 кд/м², ємнісні акумулятори до 6000 мА·г і просунуті камери на основі сенсора Sony LYT-700C.

Ключовою особливістю новинок є потрійна камера, що включає 50-мегапіксельний основний сенсор Sony LYT-700C, 50-мегапіксельний ширококутний модуль, телеоб’єктив з 10-мегапіксельним сенсором і 50-кратним зумом, а також 50-мегапіксельну фронтальну камеру, інформує 24 Канал.

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Авжеж не обійшлося без штучного інтелекту в камерах – для покращення якості зображення використовується алгоритми Photo Enhancement Engine (PEE). Він відповідає за зменшення шумів і підвищення деталізації.

Флагманський Edge 60 Pro працює на чипсеті Dimensity 8350 (4 нм) і пропонує до 12 ГБ оперативної пам’яті та до 512 ГБ накопичувача стандарту UFS 4.0. Акумулятор ємністю 6000 мА·г підтримує швидке заряджання потужністю 90 Вт та бездротове заряджання 15 Вт.



Edge 60 Pro / Фото Motorola

Молодша версія має процесор Dimensity 7300, батареї на 5200 або 5500 мА·г, підтримку дротової зарядки 68 Вт і слот для карт microSD.



Edge 60 / Фото Motorola

Серія Edge 60 отримала нові функції на базі штучного інтелекту, зокрема Next Move – інструмент, що аналізує контент на екрані й пропонує відповідні дії, як-от створення плейлиста або списку нагадувань.

Також покращено передачу кольору завдяки сертифікації Pantone Validated, а за якість звуку відповідають динаміки з підтримкою Dolby Atmos.

Смартфони також вирізняються підвищеною міцністю: захист від пилу й води за стандартами IP68/IP69 і сертифікація MIL-STD-810H дозволяють витримувати екстремальні температури, вологість і падіння з висоти до 1,5 метра.

Дизайн пристроїв розроблений у співпраці з компанією Pantone. Edge 60 Pro буде доступний у трьох кольорах:

Pantone Shadow (шкіряне покриття),

Pantone Dazzling Blue (нейлон),

Pantone Sparkling Grape (текстура наждачного паперу).



Кольори Edge 60 Pro / Фото Motorola

Базова модель представлена у кольорах Pantone Gibraltar Sea, Pantone Shamrock і Pantone Plum Perfect – кожен з власним типом оздоблення корпусу.



Кольори Edge 60 / Фото Motorola

Продажі стартують у низці країн Азії, Європи, Латинської Америки та Океанії, але в США смартфони не продаватимуться. В окремих регіонах пристрої поставлятимуться з зарядними блоками: 90 Вт для Pro-версії та 68 Вт – для базової.

Рекомендована ціна Motorola Edge 60 становить від 380 фунтів стерлінгів, а Edge 60 Pro – від 600 фунтів стерлінгів. Точну дату початку продажів буде оголошено пізніше.