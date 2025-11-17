У Apple готуються до зміни керівництва – хто може замінити Тима Кука
- Генеральний директор Apple Тим Кук може піти з посади в 2026 році, і серед можливих наступників називають Джона Тернуса, віцепрезидента з інженерії апаратного забезпечення.
- Apple перебуває у стабільній фінансовій формі, і Кук може завершити свою каденцію на піку успіху компанії, готуючи можливого наступника до ключових подій, таких як конференція WWDC та реліз нових продуктів.
Financial Times повідомляє, що генеральний директор Apple Тим Кук може піти з посади вже наступного року. У компанії триває активна підготовка до можливої зміни керівництва та розглядають кількох кандидатів, серед яких головним називають Джона Тернуса, нинішнього віцепрезидента з інженерії апаратного забезпечення.
У Дивіться також Apple Maps незабаром отримає значне оновлення, і Google має це хвилювати прискорили підготовку до потенційної зміни керівництва, оскільки Тім Кук може завершити свою каденцію вже у 2026 році. Хоча рішення ще не ухвалено, компанія готується до сценарію, за якого новий керівник з’явиться до ключових подій – червневої конференції WWDC і традиційного вересневого релізу iPhone. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.
Хто може очолити Apple і чому Кук готовий піти?
Найімовірнішим кандидатом на посаду вважають Джона Тернуса – старшого віцепрезидента з інженерії апаратного забезпечення. Він працює в Apple понад двадцять років, приєднавшись у 2001-му до команди Product Design. Під його керівництвом розроблялися й удосконалювалися різні лінійки пристроїв, серед яких iPad, iPhone та AirPods. У біографії Тернуса зазначено, що він був "ключовим лідером у переході Mac на Apple silicon". Варто згадати, що Кук свого часу також відігравав важливу роль у переході Mac на процесори Intel.
Як пише BGR, попри інтенсивні внутрішні приготування, Apple ще не визначилася з остаточним наступником. За інформацією джерел, оголошення можуть зробити на початку 2026 року, щоб майбутній гендиректор мав змогу без поспіху увійти в курс справ.
Чому саме 2026 рік може стати моментом відходу Кука – незрозуміло. Apple зараз перебуває у найсильнішій фінансовій формі за багато років: компанія стабільно нарощує прибутки та щорічно оновлює майже всі продукти. За часів Кука з'явилися додаткові джерела доходу – насамперед сервісний напрям. Нині він приносить більше виручки, ніж Tesla чи Disney: лише за останній квартал сервіси забезпечили 28,75 мільярда доларів. Компанія очікує, що у 2026 році цей сегмент зросте приблизно на 15%.
Акції Apple зараз на історичних максимумах, а найближчі два роки можуть стати періодом великих релізів – серед іншого очікується презентація складаного iPhone, який потенційно здатен ще більше підняти продажі та прибутковість.
Аналітики припускають, що саме сильна позиція компанії дозволяє Куку розглядати варіант спокійно завершити свою каденцію: піти не в момент кризи, а на піку успіху, коли Apple працює стабільно й упевнено.
Що обіцяє Тім Кук у наступних девайсах Apple?
Apple активно готує платформу до нового етапу розвитку ШІ. За словами Тіма Кука, компанія планує поступово включати до своїх систем більше сторонніх AI-інструментів. Наразі до Siri інтегровано ChatGPT, і компанія розглядає співпрацю з іншими гравцями – зокрема Google Gemini, Anthropic та Perplexity.
Кук заявив, що вдосконалена Siri на основі ШІ з’явиться наступного року, і компанія робить "добрий прогрес". Він також не виключив придбання AI-стартапів, якщо такі угоди допоможуть виконати плани. Про відкритість до M&A Apple повідомляла й раніше.