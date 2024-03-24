Новий чип Neuralink повернув зір мавпі, заявляє Ілон Маск
Ілон Маск, генеральний директор Neuralink, нещодавно поділився новою інформацією про свіжий проєкт компанії. Новий мозковий чип Blindsight, який вже тестується на мавпах, зможе відновлювати людський зір.
Маск заявив, що вже є позитивні результати тестів і науковцям вдалося відновити зір мавпі, повідомляє 24 Канал. Водночас бізнесмен порівняв початкову візуальну якість з графікою ранніх відеоігор, з потенціалом для покращення, що перевершує нормальний людський зір.
А тим часом Паралізований пацієнт з чипом Neuralink написав твіт силою думки
Усі проти Маска
Хоча ці заяви інтригують, вони не підкріплені вагомими доказами і не є прозорими, що залишає багато питань без відповідей. Здійсненність досягнень Neuralink у порівнянні з існуючими технологіями залишається предметом скептицизму. Крім того, не розголошуються особливості процесу, такі як стан мавп, що беруть участь у дослідженні, та методологія, що використовується.
Разом з тим критики не вгамовуються і наголошують, що попередні обіцянки Маска, наприклад, щодо термінів створення повністю автономних Tesla, не були виконані. Як і у випадку з будь-яким сміливим твердженням, для підтвердження прогресу Neuralink необхідна ретельна перевірка з боку наукових експертів.
А проте, якщо передбачувані досягнення Neuralink підтвердяться, вони можуть ознаменувати значний прогрес у наданні допомоги людям з інвалідністю та особам з порушенням зору. Маск також наголосив на безпечності пристроїв Neuralink для тварин, хоча сумніви щодо цих запевнень залишаються.
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Поки тривають дискусії, потенційний вплив інновацій Neuralink на медичну науку і людські можливості залишається темою, яка викликає як захоплення, так і скептицизм.