Новый чип Neuralink вернул зрение обезьяне, заявляет Илон Маск

Илон Маск, генеральный директор Neuralink, недавно поделился новой информацией о свежем проекте компании. Новый мозговой чип Blindsight, который уже тестируется на обезьянах, сможет восстанавливать человеческое зрение.

Маск заявил, что уже есть положительные результаты тестов и ученым удалось восстановить зрение обезьяне, сообщает 24 Канал. В то же время бизнесмен сравнил начальное визуальное качество с графикой ранних видеоигр, с потенциалом для улучшения, что превосходит нормальное человеческое зрение.

А тем временем Парализованный пациент с чипом Neuralink написал твит силой мысли

Все против Маска

Хотя эти заявления интригуют, они не подкреплены вескими доказательствами и не являются прозрачными, что оставляет много вопросов без ответов. Осуществимость достижений Neuralink по сравнению с существующими технологиями остается предметом скептицизма. Кроме того, не разглашаются особенности процесса, такие как состояние обезьян, участвующих в исследовании, и используемая методология,.

Однако, стоит отметить, что так было и с заявлениями о первом пациенте с чипом Neuralink. которые скептики подвергали сомнениям. И это продолжалось до момента, когда Neuralink наконец продемонстрировала свой успех.

Вместе с тем критики не унимаются и отмечают, что предыдущие обещания Маска, например, по срокам создания полностью автономных Tesla, не были выполнены. Как и в случае с любым смелым утверждением, для подтверждения прогресса Neuralink необходима тщательная проверка со стороны научных экспертов.

Тем не менее, если предполагаемые достижения Neuralink подтвердятся, они могут ознаменовать значительный прогресс в оказании помощи людям с инвалидностью и лицам с нарушением зрения. Маск также отметил безопасность устройств Neuralink для животных, хотя сомнения относительно этих заверений остаются.

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Пока продолжаются дискуссии, потенциальное влияние инноваций Neuralink на медицинскую науку и человеческие возможности остается темой, которая вызывает как восхищение, так и скептицизм.