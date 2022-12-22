Чому дельфіни викидаються на берег? Вчені наблизились до розуміння причин

Проблема самогубства дельфінів, китів, косаток і кашалотів непокоїть учених вже багато років. Однак будь-які спроби зрозуміти причини цього явища були безрезультатними. Нові дані дають надію на розгадку.

Вчені кількох університетів Шотландії незалежно одне від одного виявили тривожні ознаки деградації мозку та когнітивних здібностей в істот, які вважаються одними з найрозумніших на планеті – дельфінів. Однак вони, ймовірно, в цій біді не самотні.

Цікаво Підсумки року: головні ґаджети та технології, які запам'ятає світ у 2022-му

Що відомо

Кити та дельфіни регулярно викидаються на мілину біля узбережжя Великої Британії. Їх часто знаходять на мілині групами, косяками на мілководді, а часом і на пляжах. Деяких тварин вдається вчасно помітити й перемістити в безпечніші, глибші води, однак деяким щастить менше – вони гинуть. Це явище оцінюється як небезпечне, оскільки може призвести до загибелі популяції. Але вчені й досі не мають достатньо даних для будь-яких висновків про причини.

Останнім часом у тілах різних дельфінів, які викинулися на береги Шотландії, вчені виявляють ознаки деменції. На це вказує скупчення бета-амілоїдних бляшок, тау-білка й таке явище, як гліоз – реакція на ураження центральної нервової системи. Весь набір нагадує клінічну картину, притаманну хворобі Альцгеймера у людей. Для неї, зокрема, характерна дезорієнтація в просторі.

Це важливі результати, які вперше показують, що патологія головного мозку одонтоцетів подібна до патології мозку людей, які страждають на клінічну хворобу Альцгеймера. Хоча на даному етапі є спокуса припустити, що наявність цих уражень мозку в одонтоцетів вказує на те, що вони також можуть страждати від когнітивного дефіциту, пов'язаного з хворобою Альцгеймера у людей, необхідно провести більше досліджень, щоб краще зрозуміти, що відбувається з цими тваринами,

– кажуть учені.

– підряд китоподібних, що включає дельфінів, морських свиней і всіх інших китів, що мають зуби, таких як кити й кашалоти. Наразі описано сімдесят три види зубатих китів.

На жаль, для вивчення розладу мозку потрібні живі особини, робити висновки щодо останків дуже складно. Вчені не можуть сказати, наскільки патології в мізках морських тварин впливають на їхню поведінку.