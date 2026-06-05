АНБ застосовує нову ШІ-модель Mythos проти Ірану та Китаю, хоча називає Anthropic ворогом

Агентство національної безпеки США почало активне впровадження найпотужнішої моделі штучного інтелекту Mythos від компанії Anthropic. Цей крок виглядає особливо резонансним, оскільки Міністерство оборони США, яке безпосередньо контролює роботу АНБ, офіційно внесло стартап до чорного списку.

Високопосадовці Пентагону прямо називають Anthropic "ризиком для ланцюга постачання". Проте потреби кіберрозвідки, схоже, виявилися вагомішими за бюрократичні заборони та внутрішні конфлікти, повідомляє видання Financial Times.

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Штучний інтелект замість хакерів

Конфлікт між оборонним відомством і розробниками ШІ загострився у лютому 2026 року. Тоді Пентагон зажадав від Anthropic надати повний доступ до моделі Claude для будь-яких законних цілей, включаючи масове стеження та створення автономних систем озброєння.

Компанія відмовилася виконувати ці вимоги, намагаючись встановити етичні обмеження на використання своїх технологій. Натомість OpenAI дуже швидко оголосила, що саме вона буде співпрацювати з Пентагоном у сфері оборони, за що поплатилася великим відтоком користувачів, які втекли у Claude.

Попри цей публічний розрив, АНБ, схоже, знайшло спосіб не лише отримати доступ до інструментів Anthropic, а й залучити фахівців компанії для налаштування системи. Ба більше, це відбувається, ймовірно, за згодою самої Anthropic.

За даними джерел FT, компанія надіслала до штаб-квартири АНБ шість інженерів передового розгортання. Ці фахівці допомагають спецслужбі інтегрувати Mythos у наявні системи й адаптувати алгоритми під специфічні потреби розвідки.

Хоча офіційно сторони не коментують, чи беруть інженери безпосередню участь в активних операціях, функціонал моделі чітко вказує на її призначення. Mythos здатна виявляти тисячі критичних вразливостей у програмному забезпеченні, які раніше залишалися непоміченими.

Найкращий спосіб створити надійний захист – це підготувати потужний напад,

– прокоментувало джерело, близьке до Anthropic.

Використання штучного інтелекту для наступальних операцій відкриває нові можливості для проникнення в захищені мережі супротивників, зокрема Китаю та Ірану. Модель Mythos виявилася настільки ефективною у пошуку "дірок" у безпеці, що Anthropic обмежила доступ до неї лише для 40 обраних організацій.

Розробники стверджують, що наступальний потенціал цієї технології занадто небезпечний для широкого загалу. Проте ситуація виглядає дещо суперечливою: компанія, яка публічно виступала проти військового використання ШІ, тепер допомагає створювати інструменти для цифрових атак.

Якщо Mythos не використовуватиметься для створення атакуючих агентів, супротивники самі знайдуть спосіб це зробити,

– заявив співрозмовник видання, пояснюючи логіку співпраці зі спецслужбами.

Варто також зазначити, що ще у квітні інше видання, Axios, також повідомляло, що АНБ використовує Mythos, попри чорний список. Однак тоді мова йшла про "сканування власних середовищ на наявність вразливостей безпеки, що можуть бути використані", а не про наступальні можливості й пошук вразливостей у ворожих держав.

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Поки Anthropic розширюється, Трамп починає регулювати ШІ

На фоні цих подій президент Дональд Трамп підписав новий указ, який запроваджує механізми перевірки безпеки ШІ-моделей перед їхнім релізом. Документ зобов'язує відомства створити спеціальний координаційний центр із кібербезпеки ШІ. Раніше, нагадаємо, він виступав за скасування обмежень, перевірок та будь-яких інших перепон, які гальмують розвиток ШІ та заважають обганяти китайців на цьому ринку.

Тим часом Anthropic планує розширити доступ до Mythos для 150 додаткових організацій у 15 країнах світу, серед яких згадують і Індію, пише IndiaToday. Попри офіційні заяви про "ризики", американський уряд фактично стає головним полігоном для випробування найнебезпечніших цифрових розробок сучасності.