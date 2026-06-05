Высокопоставленные чиновники Пентагона прямо называют Anthropic "риском для цепи поставок". Однако потребности киберразведки, похоже, оказались весомее бюрократических запретов и внутренних конфликтов, сообщает издание Financial Times.

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Искусственный интеллект вместо хакеров

Конфликт между оборонным ведомством и разработчиками ИИ обострился в феврале 2026 года. Тогда Пентагон потребовал от Anthropic предоставить полный доступ к модели Claude для любых законных целей, включая массовую слежку и создание автономных систем вооружения.

Компания отказалась выполнять эти требования, пытаясь установить этические ограничения на использование своих технологий. Вместо этого OpenAI очень быстро объявила, что именно она будет сотрудничать с Пентагоном в сфере обороны, за что поплатилась большим оттоком пользователей, которые сбежали в Claude.

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Несмотря на этот публичный разрыв, АНБ, похоже, нашло способ не только получить доступ к инструментам Anthropic, но и привлечь специалистов компании для настройки системы. Более того, это происходит, вероятно, с согласия самой Anthropic.

По данным источников FT, компания направила в штаб-квартиру АНБ шесть инженеров передового развертывания. Эти специалисты помогают спецслужбе интегрировать Mythos в существующие системы и адаптировать алгоритмы под специфические потребности разведки.

Хотя официально стороны не комментируют, принимают ли инженеры непосредственное участие в активных операциях, функционал модели четко указывает на ее предназначение. Mythos способна выявлять тысячи критических уязвимостей в программном обеспечении, которые ранее оставались незамеченными.

Лучший способ создать надежную защиту – это подготовить мощное нападение,

– прокомментировал источник, близкий к Anthropic.

Использование искусственного интеллекта для наступательных операций открывает новые возможности для проникновения в защищенные сети противников, в частности Китая и Ирана. Модель Mythos оказалась настолько эффективной в поиске "дыр" в безопасности, что Anthropic ограничила доступ к ней только для 40 избранных организаций.

Разработчики утверждают, что наступательный потенциал этой технологии слишком опасен для широкой общественности. Однако ситуация выглядит несколько противоречивой: компания, которая публично выступала против военного использования ИИ, теперь помогает создавать инструменты для цифровых атак.

Если Mythos не будет использоваться для создания атакующих агентов, противники сами найдут способ это сделать,

– заявил собеседник издания, объясняя логику сотрудничества со спецслужбами.

Стоит также отметить, что еще в апреле другое издание, Axios, также сообщало, что АНБ использует Mythos, несмотря на черный список. Однако тогда речь шла о "сканировании собственных сред на наличие уязвимостей безопасности, которые могут быть использованы", а не о наступательных возможностях и поиске уязвимостей у вражеских государств.

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Пока Anthropic расширяется, Трамп начинает регулировать ИИ

На фоне этих событий президент Дональд Трамп подписал новый указ, который вводит механизмы проверки безопасности ИИ-моделей перед их релизом. Документ обязывает ведомства создать специальный координационный центр по кибербезопасности ИИ. Ранее, напомним, он выступал за отмену ограничений, проверок и любых других преград, которые тормозят развитие ИИ и мешают обгонять китайцев на этом рынке.

Между тем Anthropic планирует расширить доступ к Mythos для 150 дополнительных организаций в 15 странах мира, среди которых упоминают и Индию, пишет IndiaToday. Несмотря на официальные заявления о "рисках", американское правительство фактически становится главным полигоном для испытания самых опасных цифровых разработок современности.