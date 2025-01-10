Усі таємниці будуть у безпеці після вашої смерті з цим набором товарів для iPad

На виставці CES 2025 компанія Zugu представила дещо цікаве, але водночас і безглузде. Її набір товарів In Case of Death для iPad поєднує в собі "самознищувальний" планшет від Apple з екраном в 11 дюймів, чохол для нього, а також розумний перстень із власноруч розробленим програмним забезпеченням. Усе це працює разом, щоб ніхто не прочитав крінжові листування власника після його смерті.

Як це працює

Задумка полягає в тому, щоби стерти сліди цифрового життя людини після її смерті, якщо користувач не бажає їх залишати. Це передбачає самознищення iPad, щоб ніхто більше не міг ним скористатися й щось звідти витягнути, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Ось як Zugu описує свої продукти: "Якщо серцебиття користувача раптово зупиняється, а температура тіла та рівень кисню в крові різко падають, розумний перстень розуміє, що користувач помер, і надсилає сигнал у додаток In Case of Death, щоб запустити захист на випадок смерті, обраний користувачем, коли він вперше зареєструвався в додатку і налаштував його".



Послідовність кроків у системі In Case of Death / Фото Zugu

Компанія обіцяє, що система знатиме, коли ви знімаєте перстень з пальця, щоб його зарядити, тому вона не блокуватиме ваш iPad у цьому випадку.

Функція захисту на випадок смерті включає:

Destroy My Browser (видаляє браузер та його історію).

Nuke My iPad (стирає всі дані).

Rickroll My Loved Ones (наказує iPad відтворювати нескінченний цикл відео Ріка Естлі).

Tweet My Followers (твітнути підписникам).

Стандартний твіт виглядає наступним чином: "Виходжу з мережі назавжди, найкращий друже. Буквально. Не забудьте поставити лайк і підписатися на мій некролог #LastPost #NoFilter #NoHeartBeat #RIPme." Але користувач, судячи з усього, може встановити щось своє.

Увесь набір коштує 1500 доларів. Компанія також пропонує серветки для екрана та чохла за 10 доларів.