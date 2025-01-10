Усі таємниці будуть у безпеці після вашої смерті з цим набором товарів для iPad
На виставці CES 2025 компанія Zugu представила дещо цікаве, але водночас і безглузде. Її набір товарів In Case of Death для iPad поєднує в собі "самознищувальний" планшет від Apple з екраном в 11 дюймів, чохол для нього, а також розумний перстень із власноруч розробленим програмним забезпеченням. Усе це працює разом, щоб ніхто не прочитав крінжові листування власника після його смерті.
Як це працює
Задумка полягає в тому, щоби стерти сліди цифрового життя людини після її смерті, якщо користувач не бажає їх залишати. Це передбачає самознищення iPad, щоб ніхто більше не міг ним скористатися й щось звідти витягнути, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.
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Ось як Zugu описує свої продукти: "Якщо серцебиття користувача раптово зупиняється, а температура тіла та рівень кисню в крові різко падають, розумний перстень розуміє, що користувач помер, і надсилає сигнал у додаток In Case of Death, щоб запустити захист на випадок смерті, обраний користувачем, коли він вперше зареєструвався в додатку і налаштував його".
Послідовність кроків у системі In Case of Death / Фото Zugu
Компанія обіцяє, що система знатиме, коли ви знімаєте перстень з пальця, щоб його зарядити, тому вона не блокуватиме ваш iPad у цьому випадку.
Функція захисту на випадок смерті включає:
- Destroy My Browser (видаляє браузер та його історію).
- Nuke My iPad (стирає всі дані).
- Rickroll My Loved Ones (наказує iPad відтворювати нескінченний цикл відео Ріка Естлі).
- Tweet My Followers (твітнути підписникам).
Стандартний твіт виглядає наступним чином: "Виходжу з мережі назавжди, найкращий друже. Буквально. Не забудьте поставити лайк і підписатися на мій некролог #LastPost #NoFilter #NoHeartBeat #RIPme." Але користувач, судячи з усього, може встановити щось своє.
Увесь набір коштує 1500 доларів. Компанія також пропонує серветки для екрана та чохла за 10 доларів.