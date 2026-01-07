Змініть ці 5 налаштувань на вашому iPhone, щоб посилити власну безпеку

Смартфони Apple відомі високим рівнем захисту, проте через поступове відкриття екосистеми та регуляторний тиск у ЄС користувачам варто бути пильнішими. Зміна кількох базових параметрів допомагає зберегти контроль над інформацією без втрати зручності.

Свідомий підхід до налаштувань дозволяє обмежити збір даних і чітко визначити межі доступу для сторонніх програм та самої корпорації. Редакція 24 Канал з власного досвіду пояснить, що і як правильно зробити, щоб підвищити безпеку ваших даних на iPhone.

Які параметри допоможуть зробити смартфон безпечнішим?

Apple збирає діагностичну інформацію та дані про використання пристрою, включаючи геолокацію, пояснюючи це прагненням покращити власні продукти.

Щоб обмежити цей процес, необхідно в меню "Приватність і безпека" знайти розділ "Аналітика та вдосконалення" і вимкнути пункти, якими ви не бажаєте ділитися.

Важливо попередньо ознайомитися з описом кожного параметра, щоб приймати зважені рішення.

Іншим важливим кроком є заборона застосункам відстежувати вашу активність у програмах та на сайтах інших компаній для таргетованої реклами. У налаштуваннях приватності можна повністю деактивувати функцію "Дозволити програмам запит на відстеження".

Після цього розробники навіть не зможуть надсилати відповідні запити, що суттєво зменшить фоновий збір даних.

Для детального моніторингу роботи програм варто ввімкнути "Звіт про приватність програм" у розділі журналів прозорості. Цей інструмент демонструє мережеву активність застосунків, домени, з якими вони контактують, та частоту звернень до конфіденційних датчиків протягом останніх семи днів. Це допомагає виявити потенційну передачу інформації третім сторонам.

Окрему увагу слід приділити дозволам для апаратних компонентів та медіатеки. Регулярна ревізія списку програм, що мають доступ до камери, гарантує, що жоден сервіс не використовує її без реальної потреби.

Щодо фотографій, то замість повного доступу для всіх програм краще обирати варіант "Обмежений доступ" або "Нічого", особливо для тих інструментів, якими ви користуєтеся рідко.

Такий підхід мінімізує ризики неналежного використання ваших особистих знімків у часи поширення технологій діпфейків.