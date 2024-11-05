Як налаштувати новий роутер, куди його поставити і як розібратися в меню

Усі ми рано чи пізно купуємо новий роутер, який потрібно налаштувати і найкраще це зробити одразу правильно. Авжеж краще цю справу довірити фахівцям, однак сучасні маршрутизатори прості в користуванні і покликані допомогти користувачу все зробити самому.

Однак перед цим слід розуміти кілька базових правил, які дозволять вам краще розташувати пристрій і розуміти, що саме означають ці дивні абревіатури латинкою в меню. Редакція 24 Каналу підготувала матеріал, який вам в цьому допоможе.

До теми 7 поширених міфів про розміщення маршрутизатора та як це насправді працює

Все вирішує правильне розташування

Саме від оптимального розташування роутера буде залежати стабільність сигналу Wi-Fi мережі. Існує кілька порад, якими ми рекомендуємо скористатися, адже навіть при використанні найсучаснішого маршрутизатора невдале розміщення може призвести до зниження рівня сигналу.

Для оптимального покриття найкращим місцем розташування пристрою буде центр будинку чи квартири, в ідеалі – на висоті і в місці з хорошою "видимістю" в різних кімнатах. Не ховайте його в кутах, підвалах або на горищах, оскільки в цих місцях зона дії сигналу зменшується.

Розташовуйте антени в різних напрямках, принаймні одну антену встановіть горизонтально, щоб сигнал маршрутизатора ефективно поширювався по всьому будинку. Також подбайте про те, щоб на шляху сигналу була якомога менша кількість перешкод.

Словник термінів

Важливо! Про те, як знайти найкраще місце в будинку для роутера, читайте в нашому окремому матеріалі

На коробці, роутері та в інструкції ви знайдете чимало незрозумілих, на перший погляд, абревіатур. Вони є важливими, тож слід розуміти, що вони означають, оскільки насправді вони аж ніяк не є складними.

SSID (Service Set Identifier) – унікальна назва бездротової мережі. Ідентифікатор, який дозволяє вашому пристрою (і вам) зрозуміти, що це саме ваш Wi-Fi. Цей параметр може бути вказаний за замовчуванням (найчастіше це назва виробника та моделі роутера), але його можна (і навіть потрібно) змінити в налаштуваннях.

– унікальна назва бездротової мережі. Ідентифікатор, який дозволяє вашому пристрою (і вам) зрозуміти, що це саме ваш Wi-Fi. Цей параметр може бути вказаний за замовчуванням (найчастіше це назва виробника та моделі роутера), але його можна (і навіть потрібно) змінити в налаштуваннях. WPS (Wi-Fi Protected Setup) – налаштування захищеного Wi-Fi, яке дозволяє власнику заблокувати або дозволити іншим користувачам доступ до домашнього Wi-Fi натиснувши кнопку WPS на домашньому маршрутизаторі. По суті це швидкий та майже автоматичний спосіб створити захищене Wi-F- з'єднання між роутером та іншим пристроєм без потреби вводити дані мережі.

– налаштування захищеного Wi-Fi, яке дозволяє власнику заблокувати або дозволити іншим користувачам доступ до домашнього Wi-Fi натиснувши кнопку WPS на домашньому маршрутизаторі. По суті це швидкий та майже автоматичний спосіб створити захищене Wi-F- з'єднання між роутером та іншим пристроєм без потреби вводити дані мережі. WEP, WPA, WPA2, WPA3 – рівні шифрування, які допомагають зробити ваше з'єднання захищеним та стійким до зламу. WEP та WPA застарілі ненадійні протоколи, а WPA2 та WPA3 сучасні.

– рівні шифрування, які допомагають зробити ваше з'єднання захищеним та стійким до зламу. WEP та WPA застарілі ненадійні протоколи, а WPA2 та WPA3 сучасні. QoS – технологія управління якістю зв'язку та пріоритетами для різних класів трафіку. Вона призначена для забезпечення ефективної роботи мережі, коли її завантажено або перевантажено.

– технологія управління якістю зв'язку та пріоритетами для різних класів трафіку. Вона призначена для забезпечення ефективної роботи мережі, коли її завантажено або перевантажено. UPnP (Universal Plug and Play) – це набір інструкцій, які дають змогу пристроям взаємодіяти та використовувати спільні ресурси мережі. Це потрібно, щоб спростити та автоматизувати налаштування мережевих пристроїв для оптимального використання. Наприклад консолі та медіапрогравачі або телевізори можуть мати стабільніше з'єднання та відкривати медіафайли з комп'ютерів, смартфонів чи медіасховищ.

Налаштування параметрів за замовчуванням

Сучасні роутери практично в більшості випадків готові до використання одразу з коробки. Ви можете змонтувати пристрій в запланованому місці, підключити інтернет-кабель і підключитися до базового Wi-Fi за інформацією вказаною на звороті роутера, або в інструкції. Однак усі ці налаштування рекомендовано змінити.

По-перше , змініть ім'я мережі за замовчуванням (SSID) та пароль, щоб запобігти несанкціонованому доступу. Не використовуйте імена, які розкривають ваше місцезнаходження або модель маршрутизатора, оскільки це може зробити вашу мережу більш вразливою.

, змініть ім'я мережі за замовчуванням (SSID) та пароль, щоб запобігти несанкціонованому доступу. Не використовуйте імена, які розкривають ваше місцезнаходження або модель маршрутизатора, оскільки це може зробити вашу мережу більш вразливою. По-друге, варто вимкнути такі функції, як WPS (Wi-Fi Protected Setup), UPnP (Universal Plug and Play) і NAT-PMP (Network Address Translation – Port Mapping Protocol), якщо вони вам не потрібні. Це може допомогти додатково захистити ваш маршрутизатор, обмеживши шляхи доступу потенційних хакерів до вашої мережі.

Виберіть правильний діапазон Wi-Fi

Практично кожен виробник роутера використовує власний метод налаштування, який детально описаний в інструкції до пристрою, тож рекомендуємо скористатися нею під час першого налаштування.

Новіші маршрутизатори підтримують кілька діапазонів Wi-Fi, включаючи 2,4 ГГц, 5,0 ГГц і 6,0 ГГц, кожен з яких підходить для різних цілей.

Наприклад, діапазон 2,4 ГГц має більший радіус дії і добре підходить для базового перегляду веб-сторінок, тоді як діапазони 5,0 ГГц і 6,0 ГГц підтримують більш високі швидкості для завдань з високим попитом.

Деякі маршрутизатори об'єднують ці діапазони в один SSID, що дозволяє пристроям перемикатися автоматично. Якщо у вашому роутері такої можливості немає, переконайтеся, що пристрої, які потребують вищої швидкості, підключені до діапазонів 5,0 або 6,0 ГГц.

Знайдіть найкращий канал

Канали Wi-Fi можуть зазнавати перешкод, особливо в густонаселених районах, або в багатоквартирних будівлях. Діапазон 2,4 ГГц має 14 каналів, тоді як діапазони 5,0 ГГц і 6,0 ГГц пропонують 34 і 59 каналів відповідно.

Роутери часто за замовчуванням використовують найменш завантажений канал, але для кращої продуктивності вам може знадобитися вибрати його вручну. Такі інструменти, як застосунок Wi-Fi Analyzer, можуть допомогти визначити найкращий канал для вашої мережі.

Налаштування якості обслуговування (QoS)

Щоб переконатися, що важливі пристрої, такі як телевізор для потокового мовлення або ігрова консоль, отримують пріоритет у мережі, використовуйте налаштування якості обслуговування (QoS) на вашому маршрутизаторі.

QoS дозволяє виділяти смугу пропускання для пристроїв з високим попитом, забезпечуючи більш плавну передачу потокового відео або ігор, поки інші пристрої використовують спільне з'єднання з мережею.

Налаштування шифрування для безпеки

Сучасні маршрутизатори зазвичай за замовчуванням використовують рівні шифрування WPA2 або WPA3, які забезпечують високий рівень безпеки.

Не використовуйте WEP і WPA, оскільки ці застарілі протоколи шифрування більше не вважаються безпечними.

Переконайтеся, що ваш маршрутизатор використовує WPA2 або WPA3, і будьте обережні, щоб випадково не переключитися на менш безпечний варіант.

Оновлення прошивки роутера

Оновлення мікропрограми маршрутизатора є важливим для підтримки безпеки та продуктивності. Це слід зробити одразу ж при першому налаштуванні, оскільки за час, поки роутер лежав в магазині, модель могла отримати нові виправлення та покращення.

Багато нових маршрутизаторів можуть автоматично перевіряти наявність оновлень мікропрограми та встановлювати їх, але якщо ваш роутер цього не робить, регулярно перевіряйте веб-інтерфейс або застосунок пристрою на наявність оновлень.

Оновлення мікропрограми допомагає захиститися від вразливостей у системі безпеки та забезпечує сумісність з новими пристроями.

Це буде корисно Як зробити домашній Wi-Fi максимально продуктивним

Дотримуючись цих порад, ви зможете налаштувати ваш роутер так, щоб він забезпечував надійне, безпечне та якісне Wi-Fi з'єднання у всьому будинку. Правильне налаштування та увага до цих параметрів можуть мати вирішальне значення для досягнення безперебійної роботи в Інтернеті.