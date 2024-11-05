Как настроить новый роутер, куда его поставить и как разобраться в меню
Все мы рано или поздно покупаем новый роутер, который нужно настроить и лучше всего это сделать сразу правильно. Конечно лучше это дело доверить специалистам, однако современные маршрутизаторы просты в использовании и призваны помочь пользователю все сделать самому.
Однако перед этим следует понимать несколько базовых правил, которые позволят вам лучше расположить устройство и понимать, что именно означают эти странные аббревиатуры латинкой в меню. Редакция 24 Канала подготовила материал, который вам в этом поможет.
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Все решает правильное расположение
Именно от оптимального расположения роутера будет зависеть стабильность сигнала Wi-Fi сети. Существует несколько советов, которыми мы рекомендуем воспользоваться, ведь даже при использовании современного маршрутизатора неудачное размещение может привести к снижению уровня сигнала.
Для оптимального покрытия лучшим местом расположения устройства будет центр дома или квартиры, в идеале – на высоте и в месте с хорошей "видимостью" в разных комнатах. Не прячьте его в углах, подвалах или на чердаках, поскольку в этих местах зона действия сигнала уменьшается.
Располагайте антенны в разных направлениях, по крайней мере одну антенну установите горизонтально, чтобы сигнал маршрутизатора эффективно распространялся по всему дому. Также позаботьтесь о том, чтобы на пути сигнала было как можно меньшее количество препятствий.Важно! О том, как найти лучшее место в доме для роутера, читайте в нашем отдельном материале.
Словарь терминов
На коробке, роутере и в инструкции вы найдете немало непонятных, на первый взгляд, аббревиатур. Они являются важными, поэтому следует понимать, что они означают, поскольку на самом деле они отнюдь не являются сложными.
- SSID (Service Set Identifier) – уникальное название беспроводной сети. Идентификатор, который позволяет вашему устройству (и вам) понять, что это именно ваш Wi-Fi. Этот параметр может быть указан по умолчанию (чаще всего это название производителя и модели роутера), но его можно (и даже нужно) изменить в настройках.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) – настройка защищенного Wi-Fi, которая позволяет владельцу заблокировать или разрешить другим пользователям доступ к домашнему Wi-Fi нажав кнопку WPS на домашнем маршрутизаторе. По сути это быстрый и почти автоматический способ создать защищенное Wi-F-соединение между роутером и другим устройством без необходимости вводить данные сети.
- WEP, WPA, WPA2, WPA3 – уровни шифрования, которые помогают сделать ваше соединение защищенным и устойчивым к взлому. WEP и WPA устаревшие ненадежные протоколы, а WPA2 и WPA3 современные.
- QoS – технология управления качеством связи и приоритетами для различных классов трафика. Она предназначена для обеспечения эффективной работы сети, когда она загружена или перегружена.
- UPnP (Universal Plug and Play) – это набор инструкций, которые позволяют устройствам взаимодействовать и использовать общие ресурсы сети. Это нужно, чтобы упростить и автоматизировать настройку сетевых устройств для оптимального использования. Например консоли и медиапроигрыватели или телевизоры могут иметь стабильное соединение и открывать медиафайлы с компьютеров, смартфонов или медиахранилищ.
Настройка параметров по умолчанию
Современные роутеры практически в большинстве случаев готовы к использованию сразу из коробки. Вы можете смонтировать устройство в запланированном месте, подключить интернет-кабель и подключиться к базовому Wi-Fi по информации указанной на обороте роутера, или в инструкции. Однако все эти настройки рекомендуется изменить.
- Во-первых, измените имя сети по умолчанию (SSID) и пароль, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Не используйте имена, которые раскрывают ваше местонахождение или модель маршрутизатора, поскольку это может сделать вашу сеть более уязвимой.
- Во-вторых, стоит выключить такие функции, как WPS (Wi-Fi Protected Setup), UPnP (Universal Plug and Play) и NAT-PMP (Network Address Translation – Port Mapping Protocol), если они вам не нужны. Это может помочь дополнительно защитить ваш маршрутизатор, ограничив пути доступа потенциальных хакеров к вашей сети.
Выберите правильный диапазон Wi-Fi
Более новые маршрутизаторы поддерживают несколько диапазонов Wi-Fi, включая 2,4 ГГц, 5,0 ГГц и 6,0 ГГц, каждый из которых подходит для разных целей.
Например, диапазон 2,4 ГГц имеет больший радиус действия и хорошо подходит для базового просмотра веб-страниц, тогда как диапазоны 5,0 ГГц и 6,0 ГГц поддерживают более высокие скорости для задач с высоким спросом.
Некоторые маршрутизаторы объединяют эти диапазоны в один SSID, что позволяет устройствам переключаться автоматически. Если в вашем роутере такой возможности нет, убедитесь, что устройства, требующие более высокой скорости, подключены к диапазонам 5,0 или 6,0 ГГц.
Найдите наилучший канал
Каналы Wi-Fi могут испытывать помехи, особенно в густонаселенных районах, или в многоквартирных зданиях. Диапазон 2,4 ГГц имеет 14 каналов, тогда как диапазоны 5,0 ГГц и 6,0 ГГц предлагают 34 и 59 каналов соответственно.
Роутеры часто по умолчанию используют наименее загруженный канал, но для лучшей производительности вам может понадобиться выбрать его вручную. Такие инструменты, как приложение Wi-Fi Analyzer, могут помочь определить наилучший канал для вашей сети.
Настройка качества обслуживания (QoS)
Чтобы убедиться, что важные устройства, такие как телевизор для потокового вещания или игровая консоль, получают приоритет в сети, используйте настройки качества обслуживания (QoS) на вашем маршрутизаторе.
QoS позволяет выделять полосу пропускания для устройств с высоким спросом, обеспечивая более плавную передачу потокового видео или игр, пока другие устройства используют совместное соединение с сетью.
Настройка шифрования для безопасности
Современные маршрутизаторы обычно по умолчанию используют уровни шифрования WPA2 или WPA3, которые обеспечивают высокий уровень безопасности.Важно! Не используйте WEP и WPA, поскольку эти устаревшие протоколы шифрования больше не считаются безопасными.
Убедитесь, что ваш маршрутизатор использует WPA2 или WPA3, и будьте осторожны, чтобы случайно не переключиться на менее безопасный вариант.
Обновление прошивки роутера
Обновление микропрограммы маршрутизатора является важным для поддержания безопасности и производительности. Это следует сделать сразу же при первой настройке, поскольку за время, пока роутер лежал в магазине, модель могла получить новые исправления и улучшения.
Многие новые маршрутизаторы могут автоматически проверять наличие обновлений микропрограммы и устанавливать их, но если ваш роутер этого не делает, регулярно проверяйте веб-интерфейс или приложение устройства на наличие обновлений.
Обновление прошивки помогает защититься от уязвимостей в системе безопасности и обеспечивает совместимость с новыми устройствами.
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Следуя этим советам, вы сможете настроить ваш роутер так, чтобы он обеспечивал надежное, безопасное и качественное Wi-Fi соединение во всем доме. Правильная настройка и внимание к этим параметрам могут иметь решающее значение для достижения бесперебойной работы в Интернете.