Вот несколько важных советов от Техно 24, по основным функциям Wi-Fi, которые помогут вам максимизировать производительность вашей сети.

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Выберите правильный диапазон Wi-Fi

Современные маршрутизаторы работают в трех диапазонах Wi-Fi:

2,4 ГГц,

5 ГГц,

6 ГГц.

Каждый диапазон имеет уникальные характеристики, которые могут влиять на скорость и радиус действия. Диапазон 2,4 ГГц обеспечивает самую низкую скорость, но имеет большой радиус действия, что делает его идеальным для устройств, удаленных от роутера.

Диапазон 5 ГГц, с другой стороны, обеспечивает более высокую скорость (более чем вдвое по сравнению с 2,4 ГГц), но имеет меньший радиус действия, поэтому лучше всего подходит для гаджетов расположенных рядом с роутером и требующих быстрого интернета для потокового видео в высоком качестве (телевизор).

Новейший диапазон 6 ГГц почти вдвое быстрее 5 ГГц и хорошо подходит для еще более требовательных задач, но для него нужна более новая модель маршрутизатора, которая его поддерживает.

Используйте QoS для приоритетного доступа

QoS позволяет управлять интернет-трафиком, предоставляя приоритет определенным устройствам, что особенно полезно в домах с несколькими пользователями. Например, если потоковое видео на смарт-телевизоре часто буферизируется, настройка параметров QoS на маршрутизаторе может помочь гарантировать, что телевизор получит более приоритетную полосу пропускания.

Эта функция работает подобно управлению трафиком, позволяя определенным устройствам "разрезать линию" для более плавной работы.

Как оптимизировать каналы Wi-Fi

Маршрутизаторы транслируют сигналы Wi-Fi по определенным каналам в каждом частотном диапазоне (подобно телеканалам). В густонаселенных районах, например, в многоквартирных домах, соседние маршрутизаторы могут использовать один и тот же канал, что приводит к перегрузкам и снижению скорости.

Вы можете определить и переключиться на менее перегруженные каналы с помощью инструмента анализа Wi-Fi, например приложения WiFi Analyzer.

Диапазон 2,4 ГГц имеет 14 каналов ,

, диапазон 5 ГГц – 34 канала ,

, диапазон 6 ГГц – 59 каналов.

Настройка канала с меньшим количеством конкурирующих сигналов может повысить производительность вашего маршрутизатора.

Обновите прошивку маршрутизатора

Обновление прошивки маршрутизатора часто упускают из виду, хотя это очень важно для безопасности и производительности. Прошивка выступает в роли программной основы маршрутизатора, что позволяет ему эффективно взаимодействовать с устройствами.

Хотя некоторые маршрутизаторы обновляются автоматически, многие из них нуждаются в ручной проверке. Регулярное обновление прошивки (примерно каждые шесть месяцев) гарантирует, что ваш маршрутизатор имеет новейшие исправления безопасности и улучшения производительности.

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Хотя оптимизация этих функций может показаться технически сложным, каждая настройка довольно проста и может дать ощутимые преимущества. Размещение маршрутизатора в оптимальном месте также остается эффективным шагом для улучшения качества Wi-Fi.