Изменение пароля к сети Wi-Fi не только защитит ваше интернет-соединение, но и поможет удалить устройства, которые больше не нуждаются в доступе к сети. Хотя процесс может отличаться в зависимости от марки и модели вашего маршрутизатора, шаги в целом похожи для всех устройств, отмечает Техно 24.

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Зачем менять пароль к Wi-Fi?

Ваш маршрутизатор поставляется с идентификатором набора услуг (SSID) и паролем по умолчанию, которые обычно напечатаны на маршрутизаторе или указаны в инструкции по эксплуатации. Однако использование заводского пароля может сделать вашу сеть уязвимой.

Регулярно меняя пароль, вы можете отключить неавторизованных пользователей, например, соседей, которые могли получить доступ к сети. Этот процесс также дает возможность реорганизовать сеть и удалить устаревшие устройства, освободив пропускную способность.

Как изменить пароль Wi-Fi через веб-браузер

Даже если ваш роутер имеет специальное приложение, изменить пароль можно и через веб-браузер. Сначала подключите компьютер к сети с помощью Wi-Fi или проводного соединения. Затем откройте браузер и введите адрес маршрутизатора – обычно 192.168.1.1 или 192.168.0.1 – в адресную строку. Некоторые производители, например TP-Link, предоставляют более удобный для пользователя URL-адрес, например tplinkwifi.net.

Если вы не можете найти адрес, он обычно указан на роутере или в инструкции, также может помочь быстрый поиск в Интернете по марке и модели вашего роутера. После того, как вы введете адрес, вам нужно будет войти в систему, используя имя пользователя и пароль администратора маршрутизатора, которые также можно найти на маршрутизаторе или в оригинальной документации.

После входа найдите опцию в настройках Wi-Fi или безопасности, чтобы изменить пароль. Интерфейс каждого роутера может несколько отличаться.

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Следуя этим простым шагам, вы сможете обеспечить безопасность домашней сети, ограничив доступ к ней только теми устройствами, которые вы хотите подключить.