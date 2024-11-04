Як повідомляє 24 Канал, чимало лайфхаків дозволяють покращити сигнал Wi-Fi у вашому помешканні. Втім, існує і чимало міфів, які варто прояснити.

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Міф: Маршрутизатори найкраще працюють у кутку

Розміщення маршрутизатора в кутку може зробити ваш житловий простір охайнішим, але це може обмежити радіус дії сигналу. Найкраще роутери працюють, якщо їх розмістити по центру, де їхні сигнали можуть поширюватися в усіх напрямках.

У багаторівневих будинках покращити покриття може перехід на комірчасту мережу з вузлами (меш-систему), стратегічно розміщеними по всьому будинку. Однак одним з найкращих рішень буде змонтувати роутер на стіні в кімнаті так, щоб він був розташований приблизно посередині всієї площі квартири.

Міф: Підлога – одне з найкращих місць для стабільного сигналу

Розміщення маршрутизатора на підлозі може здатися практичним, але це обмежує поширення сигналу Wi-Fi, оскільки сигнали поширюються як назовні, так і вниз. Розміщення маршрутизатора на книжковій полиці або столі може допомогти сигналу поширюватися далі, не поглинаючись матеріалами підлоги.

Міф: Розміщення маршрутизатора біля вікна збільшує радіус дії

Скляні поверхні можуть розсіювати або відбивати сигнали, що призводить до погіршення зв'язку в приміщенні. Крім того, сонячне світло може перегрівати маршрутизатор, знижуючи його продуктивність. Тож на практиці затінена зона без матеріалів, які можуть відбивати сигнал буде найкращим рішенням.

Міф: Маршрутизатор легко можна помістити серед інших приладів

Розміщення маршрутизатора поруч з іншою технікою на практиці далеко не найкраще рішення. Річ у тім, що багато пристроїв створюють перешкоди для сигналів Wi-Fi, особливо ті, що працюють на тій же частоті 2,4 ГГц.

Щоб уникнути перешкод, розміщуйте маршрутизатор на відстані не менше трьох метрів від інших електронних пристроїв або наскільки це практично можливо у вашому приміщенні.

Міф: Меблі не впливають на сигнал

Оточення маршрутизатора громіздкими предметами, такими як дивани або книжкові полиці, може блокувати сигнали Wi-Fi. Для оптимальної продуктивності приберіть великі предмети навколо маршрутизатора або підніміть його, щоб сигнали могли обходити перешкоди.

Міф: Розміщення маршрутизатора в підвалі або на горищі збільшує зону покриття

Розміщення маршрутизатора в підвалі або на горищі може суттєво обмежити покриття Wi-Fi у решті будинку. Щоб покращити покриття в цих місцях, скористайтеся комірчастою мережею або ретранслятором сигналу. Такий підхід розширить можливості підключення без шкоди для продуктивності на інших поверхах.

Міф: Вода не впливає на сигнали Wi-Fi

Вода поглинає сигнали Wi-Fi, послаблюючи їх. Якщо ваш роутер стоїть біля акваріума, кухонної раковини або ванної кімнати, перемістіть його в інше місце для більш стабільного з'єднання. Крім того, таке розміщення запобігає потенційним пошкодженням від випадкового потрапляння вологи. З цієї причини не найкращим вибором для маршрутизатора є підвіконня де і скло і вазони, які потрібно підливати.

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Тепер, коли ці міфи зруйновано, легше визначити ідеальне місце для вашого маршрутизатора. Але оптимальне розміщення – це лише початок. Регулярне оновлення прошивки маршрутизатора, використання mesh-мереж або ретрансляторів за потреби, а також використання антен з високим коефіцієнтом підсилення можуть ще більше покращити якість вашого Wi-Fi.