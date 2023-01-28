NASA і DARPA випробують ядерний двигун для місій на Марс

NASA та Агентство передових оборонних дослідницьких проектів (DARPA) оголосили про плани випробувати революційний ядерний двигун, який з часом може бути використаний для майбутніх космічних досліджень, включаючи місії на Марс.

Ядерна термоядерна рухова установка (NTP) призначена для надання космічним апаратам більшої тяги за допомогою ядерного реактора. Використання ядерної теплової ракети дозволить скоротити час перельоту, зменшуючи ризик для астронавтів.

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Скорочення часу перельоту є ключовим компонентом для польоту людини на Марс, оскільки довші подорожі вимагають більшої кількості запасів палива і більш надійних систем. Більш швидкі та ефективні транспортні технології допоможуть NASA досягти цілей польоту на Марс.

Спільна місія NASA-DARPA, відома як "Демонстраційна ракета для гнучких циркулярних операцій" (DRACO), стане випробуванням системи NTP, яке заплановано на 2027 рік. Тест DRACO передбачає запуск безпілотного космічного апарату, оснащеного системою NTP, на навколоземну орбіту, де він здійснить серію маневрів для оцінки роботи системи.

Місія DRACO надасть цінні дані, які можуть бути використані для вдосконалення систем NTP для використання в майбутніх дослідницьких місіях.

Чому це важливо

У разі успіху система NTP може дозволити космічним апаратам досягти Марса всього за три місяці, порівняно з дев'ятьма місяцями подорожі, які вимагають сучасні системи хімічних рушіїв.

Місія DRACO є частиною більш широких зусиль NASA з розробки нових технологій руху, які можуть допомогти зробити дослідження космосу більш ефективним і економічно вигідним. Космічне агентство вже випробувало інші передові рушійні системи, включаючи електричні двигуни і сонячні вітрила.

Потенційні переваги системи NTP очевидні, і якщо місія DRACO буде успішною, вона може прокласти шлях до більш амбітних місій з дослідження Марса в майбутньому.

Майбутнє космічних польотів

Ядерні двигуни – це тип силових установок, які використовують енергію, що виділяється в результаті ядерних реакцій, для живлення космічної місії. На відміну від традиційного хімічного ракетного двигуна, ядерний двигун може генерувати набагато більшу тягу протягом тривалого періоду часу.

Двигуни такого типу досліджуються і розробляються для використання в майбутніх космічних місіях. Вони дозволять космічним апаратам розвивати швидкість до 80 000 кілометрів на годину, що дозволить їм подорожувати набагато далі і швидше, ніж це можливо з традиційними хімічними ракетами.

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Використання ядерних двигунів може також зменшити вартість і тривалість космічних місій, дозволяючи здійснювати більше місій за коротший проміжок часу. Хоча ця технологія все ще перебуває на ранніх стадіях, вона обіцяє зробити революцію в освоєнні космосу.

Останні випробування ядерного термоядерного ракетного двигуна, проведені Сполученими Штатами, відбулися понад 50 років тому в рамках проектів NASA "Ядерний двигун для ракетних апаратів" і "Марсохід".