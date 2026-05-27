NASA починає розробку грандіозної місячної бази: як виглядає повний план

Після десятиліть очікування людство готується не просто відвідати Місяць, а залишитися там назавжди. NASA офіційно дало старт першій фазі будівництва величезної бази, яка з часом перетвориться на справжній позаземний мегаполіс із власною інфраструктурою, енергомережею та економікою.

Масштаби майбутнього поселення

Американське космічне агентство розробляє проєкт місячної бази, яка за своїм розмахом нагадуватиме земне місто. Про це пише видання Space.com, посилаючись на нещодавню конференцію NASA. Очікують, що поселення охопить територію в сотні квадратних кілометрів поблизу південного полюса супутника. Це місце обрали не випадково: вчені впевнені, що на дні постійно затінених кратерів мільярди років накопичувалися величезні запаси водяного льоду – критично важливого ресурсу для виживання.

Дивіться також Математика допомогла знайти найефективніший маршрут до Місяця

Ми уявляємо місячну базу площею в сотні квадратних миль, де різні об'єкти працюватимуть на спільну мету – постійну присутність людини на Місяці,

– прокоментував менеджер програми місячної бази NASA Карлос Гарсія-Галан.

За його словами, такий великий масштаб виник природним чином, коли планувальники почали поєднувати всі необхідні елементи – від житлових модулів до енергосистем.

Головна архітекторка програми Нуджуд Мерансі пояснила, що жодна окрема точка на Місяці не може задовольнити всі наукові та технологічні потреби одночасно. Житлові модулі будуватимуть на вершинах пагорбів, де найбільше сонячного світла, тоді як ядерні енергетичні установки доведеться розміщувати на відстані понад 1 кілометр задля радіаційного захисту. Усе це змушує інфраструктуру "розповзатися", утворюючи мережу об'єктів.

Три етапи будівництва

NASA розробило чіткий графік реалізації проєкту, розділений на три ключові фази:

Перша фаза (2026 – 2029 роки). Цей етап уже розпочали. Його мета – збір детальної інформації та забезпечення надійного доступу до поверхні. Запланували 21 посадку безпілотних апаратів для проведення досліджень та підготовки ґрунту.

Друга фаза (2029 – 2032 роки). На цьому етапі фахівці створять початкову оперативну спроможність бази. Тут почнуть монтувати першу інфраструктуру, зокрема систему енергопостачання, що дозволить астронавтам залишатися на супутнику довше.

Третя фаза (починаючи з 2032 року). Вона передбачає досягнення напівпостійної присутності екіпажу. Кількість запусків зросте, а Місяць офіційно стане першим форпостом людства в іншому світі.



Як відбуватиметься колонізація Місяця / Зображення NASA

Важливим кроком стане місія Artemis III, запланована на середину 2027 року. Екіпаж тестуватиме стикування капсули Orion на навколоземній орбіті з посадковими модулями від SpaceX та Blue Origin, а вже у 2028 році двоє астронавтів мають висадитися на поверхню.

Технологічні помічники: дрони та ровери

Для реалізації таких масштабних планів NASA вже уклало контракти з приватними компаніями на сотні мільйонів доларів. Зокрема, компанія Firefly Aerospace отримала 75 мільйонів доларів на створення флоту дронів MoonFall. Це невеликі роботи, що вміють стрибати поверхнею. Їх відправлять на Місяць у 2028 році, щоб дослідити південний полюс та фактично позначити кордони майбутньої бази.

Для пересування астронавтів використовуватимуть великі місяцеходи (LTV). Контракти на їхню розробку отримали компанії Astrolab (219 мільйонів доларів) та Lunar Outpost (220 мільйонів доларів). Ці машини зможуть працювати як під керуванням людей, так і автономно. Доставляти техніку на супутник буде посадковий модуль Blue Moon від компанії Blue Origin, заснованої Джеффом Безосом.

Місячна база стане домівкою для нашого екіпажу Artemis і забезпечить тривале перебування, розширені робототехнічні та людські можливості,

– заявила докторка Лорі Глейз.

Вона додала, що цей проєкт допоможе зрозуміти, як люди можуть функціонувати поза межами Землі та будувати інфраструктуру для майбутніх польотів на Марс.

Дивіться також Artemis 3 готують до запуску: NASA показало, як збирає гігантську ракету

Економіка та геополітика

Окрім науки, NASA прагне стимулювати створення місячної економіки. Адміністратор агентства Джаред Айзекман наголосив, що база має стати фундаментом для майбутньої експедиції на Марс. Також США прагнуть випередити Китай, який планує власну висадку на 2030 рік, щоб першими встановити норми відповідальної поведінки в космосі, пише ScienceAlert.

Я вважаю важливим, щоб ми прибули туди першими,

– розповів Джаред Айзекман.

Він пояснив, що маркування кордонів бази за допомогою дронів допоможе дотримуватися Договору про космос та поважати активи інших націй, очікуючи на взаємність.