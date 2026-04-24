NASA готує перший ядерний корабель до Марса: запуск уже у 2028 році

NASA готує запуск першого міжпланетного космічного апарата з ядерним реактором на борту. Місія SR-1 Freedom має стартувати у 2028 році та стати важливим кроком не лише для польотів на Марс, а й для створення постійної ядерної бази на південному полюсі Місяця.

Після указу, підписаного наприкінці 2025 року, який визначив пріоритетом "американську перевагу в космосі", NASA значно активізувало розвиток ядерних технологій для польотів за межі навколоземної орбіти. Новий керівник агентства Джаред Айзекман зробив цей напрям одним із ключових, розповідає 24 Канал.

Головним проєктом агентства став Space Reactor-1 Freedom, або скорочено SR-1 Freedom. Його запуск запланований на грудень 2028 року, і саме він має стати першим міжпланетним апаратом, що працюватиме на ядерному реакторі поділу.

Навіщо NASA робить ставку саме на ядерний двигун?

Ідея ядерного руху в космосі не нова – над нею працювали понад 60 років. За цей час у різні програми вклали близько 20 мільярдів доларів, однак жодна з них так і не дійшла до повноцінного практичного застосування. Одним із небагатьох прикладів був SNAP-10A, але й він залишився короткочасним експериментом, пояснює Interesting Engineering.

Тепер NASA хоче нарешті завершити цей цикл невдач. Для цього агентство навмисно спростило проєкт. Замість повного переосмислення конструкції інженери поєднують один новий ядерний реактор із уже перевіреними технологіями.

Сам Айзекман називає це "70-відсотковим рішенням" – не ідеальним фінальним варіантом, а демонстрацією того, що технологія справді працює, як писало видання Nuclear Newswire.

SR-1 Freedom / Рендер NASA

SR-1 Freedom отримає реактор потужністю 20 кВт на основі HALEU – це високозбагачений низькозбагачений уран нового покоління. Він забезпечуватиме живлення для сучасних електричних двигунів, які мають доставити апарат до Марса приблизно за рік.

Реактор планують активувати вже протягом 48 годин після запуску. Для перетворення тепла в електроенергію використовуватиметься замкнений цикл Брайтона, а за стабільну роботу відповідатимуть теплові трубки та захист із карбіду бору від радіації.

Для охолодження системи передбачені легкі радіатори з композитних матеріалів і титану. Крім того, апарат отримає електричну силову установку потужністю 48 кВт, яка одночасно виконуватиме роль основної енергетичної та комунікаційної платформи корабля.

Основною місією SR-1 Freedom стане доставка Skyfall – трьох гвинтокрилих апаратів, створених за концепцією марсіанського вертольота Ingenuity, розповідає Space.com. Вони досліджуватимуть поверхню планети, шукатимуть поклади льоду та перевірятимуть потенційні місця для посадки майбутніх пілотованих місій.

Гвинтокрил Skyfall / Рендер NASA

Ці дрони матимуть георадар, здатний "заглядати" під поверхню Марса. Саме такі дані критично важливі для майбутніх експедицій людей, адже вода у вигляді льоду може стати ключовим ресурсом для тривалого перебування на планеті.

Що буде із самим SR-1 Freedom після доставки Skyfall, NASA поки остаточно не вирішило. Розглядаються два варіанти: або апарат просто пролетить повз Марс, або ж спробує вийти на орбіту планети.

За словами керівника програми ядерної енергетики NASA Стіва Сінакоре, команда ще оцінює можливості місії після завершення основного етапу. Агентство хоче максимально використати потенціал реакторного корабля.

Все для того, щоб жити на Місяці

Проєкт SR-1 Freedom є лише першим етапом великої програми NASA. Уже у 2030 році агентство планує Lunar Reactor-1 – систему для постійного енергозабезпечення місячної бази на південному полюсі супутника.

NASA готується до постійної присутності на Місяці / Рендер NASA

Саме тому агентство переглядає свої пріоритети. Зокрема, програма орбітальної станції Gateway тимчасово ставиться на паузу, а ресурси перенаправляються на створення постійної бази на поверхні Місяця.

Особливу увагу приділяють району кратера Шеклтон, де в постійно затінених зонах сонячна енергія менш ефективна. Тут ядерна енергетика виглядає значно практичнішим рішенням, оскільки може забезпечувати стабільне тепло та електрику без залежності від освітлення.

Загальний план NASA оцінюється у 30 мільярдів доларів і складається з трьох етапів. Уже у 2026 році мають стартувати комерційні вантажні місії та повернення людей на Місяць. До 2032 року агентство хоче створити повноцінну ядерну інфраструктуру, а до 2036-го – забезпечити постійну присутність людей на супутнику.

У перспективі йдеться про житлові модулі для екіпажів із чотирьох астронавтів, які зможуть працювати там місяцями. І саме SR-1 Freedom має стати першим реальним кроком до цієї нової космічної ери.