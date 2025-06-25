Земля беззахисна: NASA визнала відсутність комплексного плану захисту планети

Аудит плану планетарної оборони NASA виявив тривожний факт: у агентства немає комплексної стратегії для організації захисту Землі від потенційних загроз із космосу. Щобільше, у Координаційному офісі планетарної оборони працює лише одна людина, яка одночасно є його директором, і явно не впорається із ситуацією у критичний момент.

З цього можна зробити висновок, що скорочення фінансування та відсутність чітких планів не сприяють позитивному результату в контролі над небезпечними навколоземними об’єктами, розповідає 24 Канал з посиланням на The Register.

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Аудит виявив серйозні прогалини

Перевірку традиційно проводив Офіс генерального інспектора аерокосмічного агентства (OIG). Інспекція зазначила, що NASA докладає зусиль для розвитку програми планетарної оборони, головною метою якої є запобігання падінню на Землю астероїда, здатного знищити цивілізацію. Кількість відстежуваних навколоземних об’єктів щороку зростає, що робить космічний простір поблизу Землі більш передбачуваним у позитивному сенсі.

Головний інспектор високо оцінив місію NASA DART, яка успішно змінила орбіту астероїда Діморф навколо більшого астероїда Дідімос. Ця місія стала чітким доказом того, що астероїд можна відхилити від небезпечної траєкторії за допомогою супутника-камікадзе.

Ще одним позитивним результатом зусиль NASA у сфері планетарної оборони є те, що проєкт NEO Surveyor, який передбачає запуск телескопа для виявлення навколоземних об’єктів, залишається в межах бюджету та має бути запущений до червня 2028 року.

Чи є причини для занепокоєння

Попри певні успіхи, аудит виявив чимало причин для тривоги щодо майбутнього планетарної оборони. Зокрема, у Координаційному офісі планетарної оборони (PDCO) працює лише один співробітник, який одночасно є його керівником, і має лише один підрозділ для виконання завдань. Така управлінська структура явно є неповною і навряд чи впорається зі своїм завданням у критичній ситуації.

Генеральний інспектор також висловив занепокоєння тим, що PDCO не розробив детальних планів довгострокової стратегії планетарної оборони. Він попередив, що зусилля NASA у цій сфері мають "неадекватну управлінську структуру та ресурси" і реалізуються відповідно до "стратегічного плану, якому бракує ключових методів міжвідомчої співпраці".

Ще одна проблема полягає в тому, що оператори наявного наземного обладнання для виявлення навколоземних об’єктів давно не проводили модернізацію чи ремонт.

"В одній обсерваторії є дві старі камери, які потрібно замінити для підвищення ефективності", – зазначили в OIG, закликаючи до "ефективнішого планування, щоб ці ресурси були інтегровані в роботу двох майбутніх обсерваторій – NEO Surveyor та обсерваторії Віри Рубін".

Майбутні виклики та нестача фінансування

Очевидно, що обсерваторії Віри Рубін, яка нещодавно зробила перші детальні зображення Всесвіту, та NEO Surveyor виявлять багато нових навколоземних об’єктів. Ці відкриття створять потребу в додаткових спостереженнях, на які у NASA немає коштів.

Разом з тим адміністрація Трампа запропонувала скасувати місію до астероїда Апофіс, який пролетить повз Землю на відстані 32000 кілометрів у 2029 році. Європейське космічне агентство (ESA) готове взяти на себе політ до Апофіса, але доля цієї місії також залишається під питанням.

Офіс генерального інспектора рекомендує NASA відправити зонд до астероїда, зазначаючи, що відновлення місії "може стати знаком доброї волі для NASA та її зусиль у планетарній обороні".

Керівництво NASA частково погодилося з шістьма рекомендаціями OIG і пообіцяло реалізувати більшість із них до 2026 року. Агентство також взяло на себе зобов’язання розробити комплексний план планетарної оборони до квітня 2027 року. Сподіваємося, що нам не знадобиться цей план раніше!

Тож астероїди-вбивці поки що змушені почекати, перш ніж намагатися атакувати Землю, нам і без них є чим зайнятися.