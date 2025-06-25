За висновками комісії, причиною аварії апарату Resilience став несправний лазерний далекомір, який не зміг вчасно визначити висоту над поверхнею небесного тіла, розповідає 24 Канал з посиланням на SpaceNews.

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Фахівці компанії спочатку перевірили програмне забезпечення та бортовий комп’ютер модуля Resilience, але жодних збоїв не виявили. Далі увагу звернули на допоміжні системи, зокрема на лазерний далекомір.

Виявилося, що пристрій почав вимірювання висоти лише на відстані 900 метрів від поверхні Місяця, хоча серія вимірювань перед посадкою мала розпочатися з висоти 3000 метрів.

Через цю затримку система не встигла знизити швидкість до безпечного рівня. Останнє зафіксоване вимірювання було зроблено на висоті 192 метри, коли швидкість зниження все ще становила критичні 42 м/с.

Перевірка не виявила порушень у встановленні далекоміра. На його роботу могли вплинути умови польоту, низька відбивна здатність місячної поверхні або інші фактори. Щоб уникнути повторення помилки, ispace планує змінити постачальника лазерних далекомірів.

Перша аварія

Це вже не перша невдача ispace. У 2023 році їхній перший модуль також розбився під час спроби посадки на Місяць через помилку в програмному забезпеченні, яке неправильно визначило висоту. Тоді система вважала, що апарат завис над поверхнею, хоча він перебував на висоті 5 кілометрів. Унаслідок цього паливо було витрачене на маневр "зависання", і його не вистачило для безпечної посадки.

Цікаво, що під час першої місії використовувався пристрій іншого виробника, але той припинив випуск таких систем. Новий далекомір пройде посилене тестування, що потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі близько 10 мільйонів доларів.

Що відомо про місія Resilience

Модуль Resilience був частиною програми ispace, спрямованої на комерційну доставку вантажів на Місяць. Як уже зазначено, основною причиною аварії став збій у роботі лазерного далекоміра, що не дозволило модулю вчасно скоригувати швидкість зниження.

Внаслідок зіткнення утворився кратер діаметром 16 метрів. Це свідчить про значну силу удару, а швидкість 42 м/с на момент останнього вимірювання була значно вищою за безпечний рівень.



Місце падіння зонда / Фото NASA

Компанія не втрачає амбіцій стати однією з перших приватних організацій, що успішно здійснять посадку на Місяць. Наступні місії, заплановані на 2027 рік, включатимуть вдосконалені системи навігації та нові лазерні далекоміри. Додаткові інвестиції в тестування обладнання мають мінімізувати ризики повторення подібних аварій.