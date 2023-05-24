Завдяки знімкам, зробленим Місячним розвідувальним орбітальним апаратом (LRO), місце ймовірної аварії було визначено. 26 квітня вузькокутові камери LRO зробили десять знімків навколо передбачуваного місця посадки. Використовуючи ці знімки, наукова команда Місячного розвідувального орбітального апарату (LROC) провела масштабні пошуки втраченого посадкового модуля.

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Місце аварії Hakuto-R

У вівторок, 23 травня, команда LROC оприлюднила фотографії, на яких видно щонайменше чотири помітні уламки і кілька невеликих змін на поверхні Місяця з координатами 47,581 градуса північної широти і 44,094 градуса східної довготи, як стверджує команда.



Місце аварії Hakuto-R / Фото NASA

У заяві команди LROC зазначено, що подальший аналіз ділянки буде проведено в найближчі місяці, оскільки у них є можливість повторно зобразити її за різних умов освітлення і огляду. Раніше Lunar Reconnaissance Orbiter вже робив знімки інших місць аварій внаслідок невдалих посадок на Місяць, в тому числі невдалої спроби ізраїльського космічного апарату Beresheet у 2019 році.

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Місія Hakuto-R

Якби спусковий апарат Hakuto-R успішно здійснив посадку, він увійшов би в історію як перший космічний апарат, що фінансувався з приватних джерел, і перший апарат японського виробництва, який здійснив м'яку посадку на Місяць. Попри цю невдачу, ispace, токійська компанія, що стоїть за проєктом, не втрачає оптимізму.

Компанія вже активно працює над другою і третьою місіями на Місяць, запуск яких заплановано на 2024 і 2025 роки відповідно. Їхнє прагнення винести уроки з цього досвіду і успішно здійснити майбутні висадки на Місяць демонструє стійкість і амбіції, що керують дослідженням нашого небесного сусіда.