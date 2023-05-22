Що таке Сяйво да Вінчі?

Як розповідає 24 Канал, Сяйво да Вінчі це феномен, який можна спостерігати коли Місяць починає новий цикл перебуваючи в тіні Землі. У цьому унікальному поєднанні сонячне світло двічі відбивається і дещо освітлює темну частину півмісяця, створюючи примарне світило в нічному небі.

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Під час цього небесного явища сонячне сяйво прикрашає лише 5% видимої частини Місяця, тоді як решта випромінює ледь помітне світіння. Це слабке світіння виникає, коли сонячне світло відбивається від Землі, а потім потрапляє на поверхню Місяця.

Прізвисько "да Вінчі" є вшануванням видатного італійського ерудита Леонардо да Вінчі, який вперше описав це небесне явище багато століть тому.

Фото Сяйва да Вінчі

Як побачити Сяйво да Вінчі

Спостереження сяйва да Вінчі вимагає певного збігу обставин: тонкий серп Місяця повинен висіти низько над горизонтом. Такі умови проявляються в останні дні спадаючого місячного циклу і в перші дні зростаючого циклу, пропонуючи обмежене вікно можливостей для споглядання цього чарівного небесного видовища.

Якщо ви його пропустили, не засмучайтеся, у ясну погоду його можна спостерігати кілька ночей поспіль, тож у вас досі є шанс побачити це явище.

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Цікаво, що за життя Леонардо да Вінчі припускав, що фантомний Місяць з'являється завдяки світлу, відбитому від земних океанів. Однак подальші спостереження NASA підтвердили, що взаємодія між хмарами і морською кригою відіграє ключову роль у створенні Сяйва да Вінчі.