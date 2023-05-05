Як повідомляє 24 Канал, Місячне затемнення почалося 5 травня о 18:15 за київським часом. Свого піку явище сягне о 20:24, а завершиться воно о 22:32.

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Місячне затемнення 5 травня онлайн

Якщо ви не маєте змоги на власні очі спостерігати місячне затемнення, ви можете побачити її онлайн.

Трансляція місячного затемнення: дивитися відео

Спостерігати подію можна буде у таких місцях:

Антарктида,

Азія,

Україна,

Океанія,

Східна і Центральна Африка.



Карта місць з яких буде видно затемнення 5 травня / InTheSky.org

Пенумбральне місячне затемнення – це коли Місяць проходить через земну півтінь, або слабку зовнішню частину земної тіні. Під час напівтіньового місячного затемнення Місяць зазвичай тьмяний. Крім того, супутник не потрапляє в земну умбру – темнішу, внутрішню частину тіні планети. Цей тип затемнення відбувається, коли Сонце, Земля і Місяць не ідеально вирівняні, і частина сонячного світла блокується Землею від прямого потрапляння на поверхню Місяця.