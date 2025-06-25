По выводам комиссии, причиной аварии аппарата Resilience стал неисправный лазерный дальномер, который не смог вовремя определить высоту над поверхностью небесного тела, рассказывает 24 Канал со ссылкой на SpaceNews.

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Специалисты компании сначала проверили программное обеспечение и бортовой компьютер модуля Resilience, но никаких сбоев не обнаружили. Далее внимание обратили на вспомогательные системы, в частности на лазерный дальномер.

Оказалось, что устройство начало измерения высоты только на расстоянии 900 метров от поверхности Луны, хотя серия измерений перед посадкой должна была начаться с высоты 3000 метров.

Из-за этой задержки система не успела снизить скорость до безопасного уровня. Последнее зафиксированное измерение было сделано на высоте 192 метра, когда скорость снижения все еще составляла критические 42 м/с.

Проверка не выявила нарушений в установке дальномера. На его работу могли повлиять условия полета, низкая отражательная способность лунной поверхности или другие факторы. Во избежание повторения ошибки, ispace планирует сменить поставщика лазерных дальномеров.

Первая авария

Это уже не первая неудача ispace. В 2023 году их первый модуль также разбился при попытке посадки на Луну из-за ошибки в программном обеспечении, которое неправильно определило высоту. Тогда система считала, что аппарат завис над поверхностью, хотя он находился на высоте 5 километров. Вследствие этого топливо было потрачено на маневр "зависания", и его не хватило для безопасной посадки.

Интересно, что во время первой миссии использовалось устройство другого производителя, но тот прекратил выпуск таких систем. Новый дальномер пройдет усиленное тестирование, что потребует дополнительных инвестиций в размере около 10 миллионов долларов.

Что известно о миссии Resilience

Модуль Resilience был частью программы ispace, направленной на коммерческую доставку грузов на Луну. Как уже указано, основной причиной аварии стал сбой в работе лазерного дальномера, что не позволило модулю вовремя скорректировать скорость снижения.

В результате столкновения образовался кратер диаметром 16 метров. Это свидетельствует о значительной силе удара, а скорость 42 м/с на момент последнего измерения была значительно выше безопасного уровня.



Место падения зонда / Фото NASA

Компания не теряет амбиций стать одной из первых частных организаций, что успешно совершат посадку на Луну. Следующие миссии, запланированы на 2027 год, будут включать усовершенствованные системы навигации и новые лазерные дальномеры. Дополнительные инвестиции в тестирование оборудования должны минимизировать риски повторения подобных аварий.