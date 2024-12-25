Сонячний зонд NASA наблизився до Сонця на рекордно малу відстань

Космічний апарат Parker Solar Probe побив одразу два свої власні рекорди. По-перше, він наблизився до Сонця на відстань меншу, ніж будь-який людський зонд до цього моменту. По-друге, зробив він це на швидкості, яка перевищувала швидкість будь-якого об'єкта, що коли-небудь був створений людиною.

Як це було

Обидва досягнення були здобуті 24 грудня. Очікується, що Parker Solar Probe не зможе перевершити ці показники аж до самого кінця своєї експлуатації, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience. Він здійснить ще кілька фінальних прольотів протягом наступних 12 місяців.

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Як повідомляє джерело, сонячний зонд підлетів до нашої зорі на відстань більш ніж у вісім разів ближчу, ніж Меркурій.

Parker був запущений у 2018 році з метою дізнатися більше про сонячну атмосферу, яку також називають короною. Він уже неодноразово пролітав крізь неї, зробивши це вперше у 2021 році. Апарат зазвичай обертається довкола зорі, а також час від часу здійснював маневри довкола Венери, щоб набрати потрібну швидкість та імпульс. Загалом він здійснив уже 21 таку операцію.

Зонд уже наближався до Сонця ближче, ніж будь-який інший космічний апарат в історії, досягнувши мінімальної відстані близько 7,2 мільйона кілометрів у жовтні 2023 року і в березні цього року.

Раніше він також побив рекорд найшвидшого об'єкта, створеного людиною, розвинувши швидкість приблизно 635 000 кілометрів на годину – приблизно у 150 разів швидше, ніж швидкість гвинтівкової кулі.

Цього разу Parker Solar Probe наблизився до Сонця на відстань 6,1 мільйона кілометрів і досяг максимальної швидкості близько 700 000 кілометрів на годину. Для цього апарат повинен був витримати температуру понад 1 400 градусів за Цельсієм. Він дійсно здатен на це завдяки майже незнищенному тепловому екрану, який захищає сторону зонда, звернену до Сонця.

Це буде монументальним досягненням для всього людства. Це еквівалентно висадці на Місяць у 1969 році,

– сказав раніше Нур Рауафі, астрофізик з Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса і науковий керівник проєкту Parker Solar Probe.

Parker розпочав свій нинішній маневр на початку листопада, коли успішно завершив сьомий і останній запланований виток навколо Венери. Ця "гравітаційна допомога" дала космічному апарату останній поштовх, необхідний для того, щоб побити власний рекорд швидкості.

Учорашній проліт завершив важливий рік для зонда, який раніше також уперше пролетів через корональний викид маси й допоміг пролити нове світло на багаторічну загадку довкола сонячної корони.

Це наближення також збігається з вибуховим піком приблизно 11-річного циклу активності Сонця, відомим як сонячний максимум, який тривав більшу частину цього року й продовжиться у 2025 році. В результаті такий близький підхід може допомогти нам дізнатися більше про те, що зараз відбувається з магнітним полем Сонця, коли і як воно змінюється, і, зрештою, допоможе вченим краще прогнозувати космічну погоду, яка може впливати на Землю.

Очікується, що сонячний зонд Parker здійснить ще до чотирьох близьких прольотів повз Сонце у 2025 році, після чого в його двигунах закінчиться паливо. Згодом, як кажуть учені, Сонце буквально розірве апарат на шматки, але його тепловий екран може залишатися на орбіті зорі ще тисячі років.