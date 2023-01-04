Космічна війна? NASA стурбоване можливими претензіями Китаю на місячні території

У космічному відомстві США вважають, що успіхи Китаю в освоєнні космосу і Місяця несуть загрозу для майбутнього освоєння супутника. Директор NASA Білл Нельсон заявив, що в разі висадки тайконавтів на Місяці Китай може проголосити багаті ресурсами ділянки супутника своїми і не допускати туди астронавтів США.

Нові космічні перегони набирають обертів і на кону вже далеко не номінальна першість, як це було під час холодної війни, а реальна можливість втратити значні території супутника Землі, багаті на цінні ресурси. NASA чудово розуміє, що Китай прагне не стільки наукових відкриттів і досягнень, скільки осяжних надбань, які зміцнять його економіку та статус.

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Це факт: ми беремо участь у космічній гонці,

– зазначив Нельсон в інтерв'ю газеті Politico.

За словами глави NASA, Вашингтону потрібно стежити за тим, щоб Пекін не дістався куди-небудь на Місяці під виглядом наукових досліджень, оскільки після цього може він заявити, що конкретна територія супутника належить лише йому.

Успіхи Китаю в освоєнні космосу

Китай дійсно домігся великих успіхів в космічній галузі.

За останні кілька років Пекін запустив серію автоматичних посадкових модулів і роверів для збору місячних зразків, зокрема вперше на зворотному боці Місяця.

Також "піднебесна" відправила на Марс орбітальний апарат, посадковий модуль і марсохід.

До кінця цього десятиліття Пекін планує здійснити висадку тайконавтів на Місяці.

У грудні уряд Китаю повідомив про нові, амбітні проєкти, такі як створення інфраструктури в космосі та системи контролю космічного простору.

Чи справді Китай може захопити території на Місяці?

Прес-секретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен'юй заявив, що Пекін рішуче спростовує подібні твердження.

Деякі американські чиновники висловлюються безвідповідально з метою спотворити нормальну і законну космічну діяльність Китаю. Космічний простір – це не поле для боротьби. Дослідження і використання космічного простору в мирних цілях – це спільна справа людства, і вона має приносити користь усім,

– повідомив він кореспонденту Politico.

Однак такі заяви Китаю звучать дуже смішно і навіть цинічно, адже вірити Китаю варто приблизно так само, як і Росії. Поза сумнівом Китай захопить значні території Місяця і проголосить їх своїми, як тільки у нього трапиться така нагода.

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Китай вже неодноразово проявив себе як безвідповідальна країна в питаннях космічної галузі. Його ракети постійно падають поблизу населених районів землі наражаючи мешканців поселень на величезну небезпеку. Попри застереження та осуд інших космічних країн Китай не вживає жодних заходів та ігнорує будь-які звернення продовжуючи робити, як йому хочеться.