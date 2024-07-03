NASA виявило дивні спектральні утворення високо над Землею

Науковці з NASA нещодавно спостерігали незвичайні форми в іоносфері Землі, розташовані на висоті сотень кілометрів над поверхнею планети. Ці утворення, виявлені за допомогою інструменту GOLD, свідчать про складну поведінку у цьому висотному шарі, яка може вплинути на наше розуміння космічної погоди та її впливу на Землю.

Іоносфера, що простягається на висоті від 80 до 643 кілометрів над Землею, є межею між атмосферою нашої планети та космічним простором. У цій області перебуває багато наших супутників і вона дуже чутлива до змін космічної погоди, таких як електромагнітне випромінювання Сонця. Ці збурення можуть суттєво впливати на системи зв'язку.

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За певних умов іоносфера стає електрично зарядженою, утворюючи плазмові смуги, які створюють незвичні форми X і C. Цей "алфавітний суп", як його описує NASA, може дати уявлення про те, як космічна погода впливає на верхні шари атмосфери і порушує радіо- і GPS-сигнали.

Заряджені частинки в іоносфері можуть утворювати щільні смуги або "гребені" навколо магнітного екватора Землі, тоді як призахідне Сонце може створювати "кишені низької щільності", відомі як "бульбашки". Великі збурення, такі як сонячні бурі або виверження вулканів, можуть об'єднати ці гребені в Х-подібну форму.

Однак нещодавні спостереження NASA виявили ці форми в періоди геомагнітного затишшя, що є дивовижним відкриттям.

Раніше повідомлялося про злиття лише під час геомагнітних збурень – це несподівана особливість під час геомагнітного спокою,

– сказав Фазлул Ласкар, науковий співробітник Університету Колорадо і провідний автор нещодавньої статті про це відкриття.

Це явище свідчить про те, що інші фактори можуть бути причиною цих утворень. Х дивний, тому що він означає, що існують набагато більш локалізовані рушійні фактори. Те, що він спостерігається в "тихий час", свідчить про те, що активність нижніх шарів атмосфери суттєво впливає на структуру іоносфери.

Крім того, бульбашки в іоносфері можуть вигинатися у формі літери С, іноді з'являючись близько один до одного, що вказує на складну динаміку в атмосфері.

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Ці висновки підкреслюють необхідність подальших досліджень, щоб повністю зрозуміти поведінку і значення цих спектральних утворень в захисній, магнітно зарядженій оболонці Землі.