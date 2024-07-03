Ионосфера, простирающаяся на высоте от 80 до 643 километров над Землей, является границей между атмосферой нашей планеты и космическим пространством. В этой области находится много наших спутников и она очень чувствительна к изменениям космической погоды, таких как электромагнитное излучение Солнца. Эти возмущения могут существенно влиять на системы связи.

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При определенных условиях ионосфера становится электрически заряженной, образуя плазменные полосы, которые создают необычные формы X и C. Этот "алфавитный суп", как его описывает NASA, может дать представление о том, как космическая погода влияет на верхние слои атмосферы и нарушает радио- и GPS-сигналы.

Заряженные частицы в ионосфере могут образовывать плотные полосы или "гребни" вокруг магнитного экватора Земли, тогда как заходящее Солнце может создавать "карманы низкой плотности", известные как "пузыри". Большие возмущения, такие как солнечные бури или извержения вулканов, могут объединить эти гребни в Х-образную форму.

Однако недавние наблюдения NASA обнаружили эти формы в периоды геомагнитного затишья, что является удивительным открытием.

Ранее сообщалось о слиянии только во время геомагнитных возмущений – это неожиданная особенность во время геомагнитного покоя,

– сказал Фазлул Ласкар, научный сотрудник Университета Колорадо и ведущий автор недавней статьи об этом открытии.

Это явление свидетельствует о том, что другие факторы могут быть причиной этих образований. Х странный, потому что он означает, что существуют гораздо более локализованные движущие факторы. То, что он наблюдается в "тихое время", свидетельствует о том, что активность нижних слоев атмосферы существенно влияет на структуру ионосферы.

Кроме того, пузырьки в ионосфере могут изгибаться в форме буквы С, иногда появляясь близко друг к другу, что указывает на сложную динамику в атмосфере.

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Эти выводы подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы полностью понять поведение и значение этих спектральных образований в защитной, магнитно заряженной оболочке Земли.