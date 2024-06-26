Проект, известен как Landolt, является частью миссии NASA стоимостью 19,5 миллиона долларов, направленной на повышение точности звездных измерений. Исследователи считают, что он также может помочь в изучении темной энергии – таинственной силы, которая, как считается, является движущей силой ускоренного расширения Вселенной.

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Дэвид Чиарди, заместитель директора Института науки об экзопланетах NASA и астроном из Калифорнийского технологического института, отмечают, что даже с помощью современных инструментов измерения настоящей яркости звезд были известны лишь на несколько процентов. Landolt позволит улучшить эти измерения более чем в десять раз.

Для чего это нам нужно?

Понимание точной яркости звезд имеет решающее значение для лучшего понимания как самих звезд, так и вращающихся вокруг них планет,. Цель состоит в том, чтобы выяснить для других планет, вращающихся вокруг других звезд, могут ли они также иметь океаны, где, вероятно, могла бы зародиться и существовать жизнь.

Интересный факт! Миссия названа в честь астронома Алро Ландольта, известного своими каталогами звездной яркости с 1973 года, который умер в 2022 году. Его фамилия известна во всем астрономическом сообществе.

Как это будет работать?

Яркость искусственной звезды будет сравниваться с более удаленными звездами для создания обновленных каталогов звездной яркости. Хотя ее не будет видно невооруженным глазом, ее можно будет обнаружить с помощью телескопов.

Это сравнение также поможет исследователям изучать скорость расширения Вселенной, что потенциально позволит понять темную энергию.

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