Детали
Аппарат "Чанъэ-6" совершил точную посадку в заранее определенном районе Сизиванцы, что во Внутренней Монголии. Он остался исправным после вхождения в атмосферу и смог сохранить образцы.
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- За час до своего приземления Пекинский центр управления аэрокосмическими полетами передал навигационные параметры на борт орбитального аппарата через наземную станцию измерения и контроля.
- После этого он расстыковался с аппаратом-носителем на расстоянии около 5000 километров над уровнем моря в южной части Атлантического океана.
- Примерно за полчаса до приземления на высоте около 120 километров над уровнем моря ракета-носитель "Чанъэ-6" впервые вошла в атмосферу Земли над Атлантическим океаном на высокой скорости, близкой ко второй космической скорости (около 11,2 километра в секунду), осуществив начальное аэродинамическое замедление.
- После снижения на заданную высоту аппарат вошел в низшие слои атмосферы над Индийским океаном.
- После снижения до высоты около 20 километров над землей аппарат был переведен в положение открытого парашюта.
- На высоте около 10 километров аппарат раскрыл парашют, завершил окончательное замедление и удерживал стабильное положение, после чего плавно опустился в заданном районе.
В дальнейшем технический персонал приступил к поискам места приземления, получив данные от Пекинского центра о приблизительных координатах падения. Аппарат был найден довольно быстро и объявлено, что он "находится в нормальном состоянии".
Теперь аппарат "Чанъэ-6" будет доставлен самолетом в Пекин, чтобы открыть модуль и извлечь контейнеры для образцов. Национальная космическая администрация проведет церемонию передачи позже, чтобы ученые могли начать исследование материала.