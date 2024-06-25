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Апарат "Чан'е-6" здійснив точну посадку в заздалегідь визначеному районі Сізіванці, що у Внутрішній Монголії. Він залишився справним після входження в атмосферу й зміг зберегти зразки.

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За годину до свого приземлення Пекінський центр управління аерокосмічними польотами передав навігаційні параметри на борт орбітального апарата через наземну станцію вимірювання та контролю.

Після цього він розстикувався з апаратом-носієм на відстані близько 5000 кілометрів над рівнем моря у південній частині Атлантичного океану.

у південній частині Атлантичного океану. Приблизно за пів години до приземлення на висоті близько 120 кілометрів над рівнем моря ракета-носій "Чан'е-6" вперше увійшла в атмосферу Землі над Атлантичним океаном на високій швидкості, близькій до другої космічної швидкості (близько 11,2 кілометра на секунду), здійснивши початкове аеродинамічне уповільнення.

Після зниження на задану висоту апарат увійшов у нижчі шари атмосфери над Індійським океаном.

Після зниження до висоти близько 20 кілометрів над землею апарат був переведений у положення відкритого парашута.

На висоті близько 10 кілометрів апарат розкрив парашут, завершив остаточне сповільнення і утримував стабільне положення, після чого плавно опустився в заданому районі.

Надалі технічний персонал узявся до пошуків місця приземлення, отримавши дані від Пекінського центру про приблизні координати падіння. Апарат було знайдено досить швидко й оголошено, що він "перебуває в нормальному стані".

Тепер апарат "Чан'е-6" буде доставлений літаком до Пекіна, щоб відкрити модуль і витягти контейнери для зразків. Національна космічна адміністрація проведе церемонію передачі пізніше, щоб учені могли почати дослідження матеріалу.