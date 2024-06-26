Проєкт, відомий як Landolt, є частиною місії NASA вартістю 19,5 мільйона доларів, спрямованої на підвищення точності зоряних вимірювань. Дослідники вважають, що він також може допомогти у вивченні темної енергії – таємничої сили, яка, як вважається, є рушійною силою прискореного розширення Всесвіту.

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Девід Чіарді, заступник директора Інституту науки про екзопланети NASA та астроном з Каліфорнійського технологічного інституту, наголошують, що навіть за допомогою сучасних інструментів вимірювання справжньої яскравості зірок були відомі лише на кілька відсотків. Landolt дозволить поліпшити ці вимірювання більш ніж у десять разів.

Для чого це нам потрібно?

Розуміння точної яскравості зірок має вирішальне значення для кращого розуміння як самих зірок, так і планет, що обертаються навколо них. Мета полягає в тому, щоб з'ясувати для інших планет, що обертаються навколо інших зірок, чи можуть вони також мати океани, де, ймовірно, могло б зародитися і існувати життя.

Цікавий факт! Місія названа на честь астронома Алро Ландольта, відомого своїми каталогами зоряної яскравості з 1973 року, який помер у 2022 році. Його прізвище відоме у всій астрономічній спільноті.

Як це працюватиме?

Яскравість штучної зірки буде порівнюватися з більш віддаленими зорями для створення оновлених каталогів зоряної яскравості. Хоча її не буде видно неозброєним оком, її можна буде виявити за допомогою телескопів.

Це порівняння також допоможе дослідникам вивчати швидкість розширення Всесвіту, що потенційно дасть змогу зрозуміти темну енергію.

А тим часом Китайський космічний апарат уперше доставив зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця

Запланований до запуску на 2029 рік, космічний апарат обертатиметься навколо Землі на синхронній висоті 22 236 миль, залишаючись нерухомим над однією точкою планети.