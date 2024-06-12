Звездной системой, о которой говорится, является Бета Пикторис (β Пикторис), расположена примерно на расстоянии 63,4 световых лет от Земли.

А тем временем Мощная вспышка на Солнце вызвала сильнейшую радиационную бурю на Земле с 2017 года

Имея возраст около 20 миллионов лет, Бета Пикторис относительно молодая и окружена протопланетным диском – плотной областью, заполненной пылью, камнями, кометами и астероидами, где планеты находятся в процессе формирования. Понимание этих процессов имеет решающее значение для понимания эволюции планетных систем, включая нашу собственную Солнечную систему.

Исследование β Пикторис

Два десятилетия назад космический телескоп "Спитцер" наблюдал за Бета Пикторис и обнаружил значительные скопления пыли внутри системы. Недавние последующие наблюдения с помощью более совершенного телескопа JWST обнаружили интригующие изменения.

В отличие от "Спитцера", "Вебб" не обнаружил пылевых скоплений, которые наблюдались ранее. После тщательного анализа ученые пришли к выводу, что пыль была рассеяна светом звезды, что указывает на то, что она была чрезвычайно мелкой и напоминала сахарную пудру. Примечательно, что масса этого пылевого облака была оценена в 100 000 раз большей, чем масса астероида, ответственного за вымирание динозавров на Земле.

Что же там произошло?

Полученные данные свидетельствуют о том, что примерно 20 лет назад в системе Бета Пикторис столкнулись два массивных каменистых тела, сопоставимых с теми, что образовали Землю.

Это катастрофическое событие привело к образованию огромного облака нагретой силикатной пыли. Хотя "Спитцер" мог наблюдать это пылевое облако, в то время не было возможности сделать окончательные выводы о его происхождении в хаотичной среде протопланетного диска.

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Изучая систему Бета Пикторис, ученые надеются получить более глубокое представление об общих чертах и особенностях формирования планет, что в конечном итоге углубит наше понимание Солнечной системы и нашего места в ней.