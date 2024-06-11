В мае 2024 года интенсивность вспышек на Солнце достигла X12, что даже повлияло на космическую погоду на Марсе. На Земле эта активность вызвала впечатляющую волну полярных сияний, которые можно было наблюдать даже в Украине.

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Эти заряженные солнечные частицы бомбардировали атмосферу Земли, двигаясь вдоль силовых линий магнитного поля планеты к полюсам. Интенсивное давление солнечного ветра вызвало выравнивание магнитного поля Земли, усилив его на экваторе и сместив полярные сияния к более низким широтам.

Последствия новой бури

Недавняя вспышка M9.7 не только вызвала полярные сияния в северных широтах Земли, но и повлияла на работу коротковолновой радиосвязи, которая вышла из строя на освещенной солнцем стороне планеты.

В то же время сильная радиационная буря представляла опасность для экипажей самолетов, что привело к изменению маршрутов полетов, чтобы избежать зон с высоким уровнем радиации. Несмотря на эти возмущения, не было зафиксировано никаких сбоев в работе спутниковых систем, хотя спутники остаются очень уязвимыми к гамма- и рентгеновскому излучению, а также к плазме от выбросов корональной массы Солнца.

Кстати, ожидается, что с приближением пика активности Солнца такие инциденты станут более частыми.

Почему такие события могут быть опасными

Значительным риском для земной инфраструктуры является индукция постоянных токов в длинных металлических конструкциях. Энергетики особенно настороженно относятся к этому явлению после того, как в 1989 году под влиянием мощной геомагнитной бури расплавился трансформатор на подстанции в Квебеке, Канада.

Выявить влияние солнечной активности на трубопроводы сложнее. Индуцированные в трубах токи ускоряют коррозию, которую трудно обнаружить, особенно в подземной инфраструктуре. Кроме того, могут пострадать системы железнодорожной сигнализации, поскольку рельсы могут индуцировать токи.

Глобальные навигационные системы также подвергаются воздействию повышенной солнечной активности, что приводит к потенциальным сбоям в работе.

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Пик солнечной активности может наступить на полгода раньше, чем ожидалось, потенциально уже осенью 2024 года. Поскольку эти солнечные явления становятся более частыми и интенсивными, потребность в стратегиях готовности и смягчения последствий становится все более критической.