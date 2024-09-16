Майбутнє NASA виглядає тривожним у новій доповіді вчених․ Невже агентство може зникнути?

Новий звіт викликає занепокоєння щодо майбутнього NASA. Відсутність інвестицій та жорстка конкуренція з боку приватного сектору може призвести до того, що агентство залишиться "порожнім" і нікому непотрібним.

Деталі звіту

Звіт Національної академії наук, інженерії та медицини (NASEM) висловлює серйозне занепокоєння щодо майбутнього американського космічного агентства. Текст був написаний групою аерокосмічних експертів і описує можливе "порожнє майбутнє" NASA.

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У ньому розглядаються питання недофінансування через "зменшення довгострокового національного акценту на аеронавтиці та цивільному космосі". Ба більше, проблеми виходять далеко за межі недостатнього фінансування для виконання місій та операцій. З цим твердженням погодились і в самому NASA.

Деякі з основних висновків звіту вказують на проблемні сфери, які можуть вплинути на майбутнє космічного агентства:

Серед них — зосередженість на "короткострокових заходах без належного врахування довгострокових потреб і наслідків", залежність від "віхових контрактів на закупівлю послуг" і неефективність через "повільні і громіздкі бізнес-операції".

У звіті також висловлюється занепокоєння тим, що нинішнє покоління талантів переманюють приватні аерокосмічні компанії, а наступне покоління інженерів не отримує достатнього фундаменту знань через недостатнє фінансування державних шкіл.

Нарешті, у звіті прямо сказано, що інфраструктура NASA "вже давно вийшла за межі свого проєктного терміну експлуатації".

Ці та інші питання можуть призвести до ще більш серйозних проблем. Норман Огустін, колишній виконавчий директор Lockheed Martin і провідний автор звіту, сказав в інтерв'ю The Washington Post, що залежність від приватного сектора може ще більше розмити кадровий потенціал NASA, звівши його роль до нагляду, а не до вирішення проблем. Конгрес США міг би виділити NASA більше коштів для подолання цих викликів, але експерти кажуть, що це малоймовірно.