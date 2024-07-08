NASA завершує місію мисливця за астероїдами після 14 років на орбіті

Місія NASA NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), ключовий інструмент у виявленні астероїдів, завершується 31 липня після 14 років роботи. Її місце займе NEO Surveyor, який готується до запуску наприкінці 2027 року. Це буде перший спеціальний інфрачервоний космічний телескоп для полювання на небезпечні навколоземні об'єкти.

Якою буле NEOWISE

Місія NEOWISE відіграла важливу роль у розширенні можливостей NASA знаходити та визначати характеристики об'єктів, що зближуються з Землею (ОСЗ).

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Емі Майнцер, головний дослідник NEOWISE і фахівець з вивчення ОСЗ в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, підкреслила роль місії як попередника інфрачервоних космічних телескопів наступного покоління.

NEOWISE стала ключовим фактором у розробці та експлуатації інфрачервоного космічного телескопа NASA наступного покоління,

– сказала вона.

Чому NEOWISE припиняє роботу

Рішення про завершення місії NEOWISE зумовлене наближенням сонячного максимуму, піку 11-річного циклу сонячної активності. Підвищена сонячна активність призводить до розширення атмосфери Землі, що створює більший опір для супутників.

NEOWISE, не маючи силової установки, не зможе підтримувати свою орбіту. Космічний апарат перейде в режим гібернації 8 серпня, зрештою знову увійде в атмосферу Землі та згорить в ній до кінця 2024 або на початку 2025 року.

Спадок NEOWISE

Спочатку запущена як WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) у 2009 році, місія перевершила свої цілі, просканувавши все небо і вивчивши важливі космічні явища.

У 2013 році місія була продовжена і перейменована на NEOWISE, зосередившись на ОСЗ, відстежуючи та характеризуючи їх за допомогою інфрачервоного випромінювання.

За свою 14-річну місію NEOWISE здійснив 1,45 мільйона інфрачервоних вимірювань понад 44 000 об'єктів Сонячної системи, в тому числі понад 3 000 ОСЗ, 215 з яких були відкриті самим космічним телескопом.

Космічний апарат перевершив усі очікування і надав величезну кількість даних, які наукова спільнота буде використовувати протягом десятиліть. Місія також створила значну базу знань, яка принесе користь майбутнім місіям інфрачервоної зйомки.

Після завершення місії NEOWISE NASA з нетерпінням чекає на запуск NEO Surveyor, який посилить нашу здатність захищати Землю від небезпечних астероїдів і комет.



Рендер апарата NEO Surveyour / Фото NASA

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Щодо NEO Surveyor, запуск якого запланований на вересень 2027 року, то він займатиметься виявленням важкодоступних астероїдів і комет, які становлять значну загрозу для Землі. Це буде новий інструмент з розширеними можливостями для виявлення та вивчення цих космічних тіл.