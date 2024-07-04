Ця рання стадія життя зорі відзначається інтенсивною активністю, оскільки протозірка поглинає навколишню матерію і випромінює енергію, розфарбовуючи космос яскравими кольорами.

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Раніше телескоп Джеймса Вебба вже робив знімки L1527 у 2022 році за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam). Однак нове зображення було отримане за допомогою інструменту середнього інфрачервоного діапазону (MIRI), що дозволило астрономам зазирнути ще глибше в пил і газ, що огортають протозірку.

Хоча зображенню MIRI, можливо, бракує різкості зображення NIRCam, воно забезпечує більший об'єм і деталізацію, розкриваючи складну динаміку молодої зорі.

При уважному розгляді L1527 здається розколотою навпіл, що вказує на газопиловий диск, який оточує молоду зорю, якщо дивитися на неї збоку. Цей диск постачає матеріал до протозірки, яка випромінює енергію в міру свого акреції. Центральна область, насичена іонізуючим випромінюванням, проявляється на зображенні у вигляді яскравого червоного спалаху, підсиленого оптичною системою телескопа до восьми променів.

Червоний спалах переходить у біле світіння, що означає витікання пилу і газу, які рухаються під дією випромінювання протозірки. Цей білий "вибух" переходить у синє "полум'я", характерне для поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ), яких багато у Всесвіті. Випромінювання зорі виштовхує ці ПАВ назовні, утворюючи чудову туманність у формі пісочного годинника.

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Оскільки L1527 продовжує набирати масу завдяки навколишній матерії, процес акреції врешті-решт припиниться, забравши з собою ці вражаючі візуальні ефекти. Однак небо рясніє новонародженими зірками, що гарантує, що астрономи і звіздарі завжди матимуть нові небесні дива, якими можна буде милуватися.