Подвійна зоряна система, про яку мовиться, розташована на відстані близько 3 000 світлових років від Землі, складається з білого карлика і червоного гіганта.

Дивіться також NASA запустить у космос штучну зірку, яку назвали на честь відомого астронома

Сузір'я Північної Корони (Corona Borealis), в якому перебуває система, – це невелике сузір'я північної півкулі, головні зірки якого утворюють напівкруглий вінок.

Це сузір'я походить з грецької міфології як вінець Аріадни, яка провела Тесея Критським лабіринтом.

Астрономи прогнозують, що майбутній вибух спричинить світіння, видиме з Землі неозброєним оком протягом приблизно п'яти днів. Ця система відома тим, що спалахи зір (нових) тут відбуваються регулярно, на відміну від наднових, які є одноразовими подіями, що знаменують смерть зорі.

Історичні записи свідчать, що перший спалах нової в цій системі стався у 1217 році, описаний в церковних манускриптах як "тьмяна зірка, яка деякий час яскраво сяяла".

Спалахи нових спостерігалися і пізніше, останній – у 1946 році. Вчені вважають, що такі спалахи відбуваються приблизно кожні 80 років.

Читайте на сайті Щось дивне відбувається із "безсмертними" зорями у центрі нашої Галактики

Зменшення яскравості зірки в березні 2023 року, яке зазвичай передує такому спалаху, підтверджує цей прогноз. Очікуваний спалах нової дає унікальну і рідкісну можливість як професійним астрономам, так і аматорам спостерігати і вивчати це небесне явище.