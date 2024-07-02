Двойная звездная система, о которой говорится, расположена на расстоянии около 3 000 световых лет от Земли, состоит из белого карлика и красного гиганта.

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Созвездие Северной Короны (Corona Borealis), в котором находится система, – это небольшое созвездие северного полушария, главные звезды которого образуют полукруглый венок.

Это созвездие происходит из греческой мифологии как венец Ариадны, которая провела Тесея по Критскому лабиринту.

Астрономы прогнозируют, что будущий взрыв вызовет свечение, видимое с Земли невооруженным глазом в течение примерно пяти дней. Эта система известна тем, что вспышки звезд (новых) здесь происходят регулярно, в отличие от сверхновых, которые являются одноразовыми событиями, знаменующими смерть звезды.

Исторические записи свидетельствуют, что первая вспышка новой в этой системе произошла в 1217 году, описана в церковных манускриптах как "тусклая звезда, которая некоторое время ярко сияла".

Вспышки новых наблюдались и позже, последняя – в 1946 году. Ученые считают, что такие вспышки происходят примерно каждые 80 лет.

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Уменьшение яркости звезды в марте 2023 года, которое обычно предшествует такой вспышке, подтверждает этот прогноз. Ожидаемая вспышка новой дает уникальную и редкую возможность как профессиональным астрономам, так и любителям наблюдать и изучать это небесное явление.