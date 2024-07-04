Эта ранняя стадия жизни звезды отмечается интенсивной активностью, поскольку протозвезда поглощает окружающую материю и излучает энергию, раскрашивая космос яркими цветами.

Читайте на сайте Вспышку звезды в ночном небе можно будет увидеть невооруженным глазом

Ранее телескоп Джеймса Уэбба уже делал снимки L1527 в 2022 году с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam). Однако новое изображение было получено с помощью инструмента среднего инфракрасного диапазона (MIRI), что позволило астрономам заглянуть еще глубже в пыль и газ, окутывающие протозвезду.

Хотя изображению MIRI, возможно, не хватает резкости изображения NIRCam, оно обеспечивает больший объем и детализацию, раскрывая сложную динамику молодой звезды.

При внимательном рассмотрении L1527 кажется расколотой пополам, что указывает на газопылевой диск, который окружает молодую звезду, если смотреть на нее сбоку. Этот диск поставляет материал к протозвезде, которая излучает энергию по мере своей аккреции. Центральная область, насыщена ионизирующим излучением, проявляется на изображении в виде яркой красной вспышки, усиленной оптической системой телескопа до восьми лучей.

Красная вспышка переходит в белое свечение, что означает истечение пыли и газа, которые движутся под действием излучения протозвезды. Этот белый "взрыв" переходит в синее "пламя", характерное для полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которых много во Вселенной. Излучение звезды выталкивает эти ПАУ наружу, образуя замечательную туманность в форме песочных часов.

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Поскольку L1527 продолжает набирать массу благодаря окружающей материи, процесс аккреции в конце концов прекратится, забрав с собой эти впечатляющие визуальные эффекты. Однако небо изобилует новорожденными звездами, что гарантирует, что астрономы и звездочеты всегда будут иметь новые небесные чудеса, которыми можно будет любоваться.