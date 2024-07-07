Гідротермальні джерела, які забезпечують як хімічну енергію, так і тепло, вважаються однією з можливих колисок зародження життя на Землі. Вчені припускають, що подібні джерела на дні океанів під кригою таких супутників, як Європа, Ганімед та Енцелад Сатурна, могли зігріти ці океани і викликати біохімічні реакції, необхідні для життя.

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Історично моделі цих жерл були зосереджені на високотемпературних об'єктах, так званих "чорних курцях", що живляться вулканічною активністю. В той час як надгарячі джерела на нашій планеті отримують енергію з гарячого ядра Землі, крижані супутники не мають такого гарячого ядра, що викликає сумніви щодо довготривалості існування цих джерел там. Однак, виявляється, що на Землі більший об'єм води насправді протікає через більш низькотемпературні джерела.

Ендрю Фішер з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі (UCSC), який очолював дослідження, пояснив, що потік води через низькотемпературні джерела є величезним, скидаючи об'єм води, еквівалентний всім річкам і струмкам на Землі. Цей процес відповідає за приблизно чверть тепловтрат Землі, оскільки весь об'єм океану циркулює через морське дно приблизно кожні півмільйона років.

Моделювання Європи та Енцелада

Команда Фішера змоделювала поширення низькотемпературних жерл на Європі та Енцеладі, використовуючи земну північно-західну циркуляційну систему Тихого океану як еталон. Вони зосередилися на східному фланзі хребта Хуан-де-Фука, де прохолодна морська вода опускається в гірську породу через вимерлі вулканічні порожнини, які називаються підводними горами, подорожує близько 50 кілометрів, нагріваючись, а потім виходить на поверхню через іншу підводну гору.



Циркуляція низькотемпературних жерл Енцелада / Фото NASA

Застосувавши цю модель до Європи та Енцелада, дослідники врахували такі фактори, як гравітація, температура, склад гірських порід та глибина циркуляції води, щоб відповідати потенційним умовам на цих супутниках. Вони виявили, що помірно теплі джерела дійсно можуть існувати в широкому діапазоні умов. Низька гравітація на цих місяцях дозволила б досягти більш високих температур у жерлах, а неефективне відведення тепла з їх відносно холодного ядра дозволило б цим жерлам існувати, можливо, мільярди років.

Це дослідження припускає, що низькотемпературні – не надто гарячі для життя – гідротермальні системи могли існувати в океанічних світах за межами Землі протягом часу, порівнянного з тим, який був необхідний для зародження життя на Землі,

– сказав Фішер.

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Отримані результати відкривають багатообіцяючий шлях для майбутніх досліджень і пошуку інопланетного життя, припускаючи, що Європа та подібні до неї супутники можуть мати умови, необхідні для підтримки життя протягом мільярдів років.