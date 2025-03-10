Астронавтам, які застрягли на МКС, знову змінили дату повернення, але, здається, востаннє

Восьмиденна місія Бутча Вілмора і Суні Вільямс перетворилася на дев'ятимісячне перебування на Міжнародній космічній станції. Їхня дата повернення переносилася вже багато разів, але тепер, схоже, стала остаточною. Коли ж вони прибудуть додому?

Нова дата

Нагадаємо, астронавти Boeing Starliner, які стартували 5 червня 2024 року, живуть на борту Міжнародної космічної станції відтоді, як їхня капсула повернулася на Землю без екіпажу, оскільки зіткнулася з технічними проблемами. Тепер NASA нарешті дало дозвіл на запуск наступного екіпажу МКС на кораблі SpaceX Dragon, що відкриває шлях до їхнього довгоочікуваного повернення на Землю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.

Дивіться також Астронавти NASA, які застрягли на МКС, викрили нещодавню брехню Маска і Трампа

У середині лютого ми писали про те, що дату повернення додому було призначено на 12 березня 2025 року. Проте зараз це трохи змінилося. Представники NASA тепер повідомили, що астронавти повернуться на Землю 16 березня.

Спочатку політ під назвою Crew-10 запустить чотирьох астронавтів до МКС 12 березня. Їхня місія триватиме близько шести місяців. Це дозволить поточному екіпажу Crew-9 повернутися на капсулі, яка зараз пристикована до МКС. Враховуючи, що кількість учасників Crew-9 раніше навмисно скоротили до двох, космічний корабель має два вільні місця для Вілмора і Вільямс.

Таким чином можна говорити про зсув у датах на 4 дні, що не так уже й багато. Однак, враховуючи, що вони повинні були повернутися ще в червні, можна уявити, як їм кортить нарешті вирватися з замкненого простору станції.

Зазвичай екіпажі, що прибувають і відправляються на МКС, перекривають один одного приблизно на тиждень. Це дає змогу новим астронавтам, особливо тим, хто вперше летить на МКС, час для звикання до мікрогравітації, поки екіпаж, що відлітає, зорієнтує їх у різних обов'язках, які вони перебирають на себе.

Однак для екіпажу Crew-10 передача повноважень буде набагато швидшою, як можна зрозуміти. Оскільки їхнє прибуття заплановано на 13 березня, а відбуття Crew-9 на 16 березня, вони перетнуться лише на три дні.