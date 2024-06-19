Астронавти не можуть повернутися на Землю: NASA перенесла політ Starliner через нові проблеми

Проблеми супроводжують корабель Starliner з перших тестових польотів. Під час першої місії з астронавтами на борту теж не обійшлося без сюрпризів. Однак настав час повертатися додому і зробити це в зазначений термін не вийде, адже Starliner продовжує неприємно дивувати сюрпризами.

Спочатку планувалося, що корабель повернеться 22 червня, але тепер нова дата – 26 червня, оскільки команда працює над тим, щоб зібрати більше даних і вирішити проблеми з витоком гелію і стабільністю роботи двигунів.

А тим часом Астронавти МКС зняли приголомшливе відео Starliner Boeing на тлі вражаючого полярного сяйва

Проблемна місія Starliner

Місія Starliner, яка стартувала 5 червня після численних затримок, зіткнулася з низкою технічних проблем. Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суніта Вільямс, які перебували на борту космічного корабля, спочатку були заплановані на тижневе перебування на Міжнародній космічній станції (МКС).

Однак подорож виявилася зовсім не спокійною. При наближенні до МКС 5 з 28 маневрових двигунів Starliner вийшли з ладу. Хоча чотири з них згодом вдалося відновити, стикування довелося відкласти на кілька годин.

Друга спроба стикування була успішною, Starliner приєднався до станції, а екіпаж корабля возз'єднався з екіпажем МКС.



Boeing пристикований до МКС / Фото Maxar Technologies

Перенесення, перенесення, перенесення...

Зворотний політ спочатку був запланований на 14 червня, але був перенесений на 18 червня після виявлення п'яти витоків гелію в системі управління двигуном.

Подальші ускладнення призвели до чергової затримки до 22 червня, а тепер, згідно з нещодавньою заявою NASA, нова дата повернення призначена на 26 червня.

Попри невдачі, короткий тест коригувальних двигунів, проведений минулої суботи, показав певні перспективи. Хоча більшість двигунів працювали як очікувалося, один з них вийшов з ладу через аномально низький тиск, що призвело до рішення взагалі відмовитися від його використання.

Тестовий політ Starliner

Місія, яка є частиною зусиль компанії Boeing, спрямованих на отримання сертифікації NASA для Starliner, наразі завершила 77 з 87 необхідних перевірок систем. Решта перевірок будуть проведені під час процедури стикування та посадки.

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Попри затримки, Boeing зберігає оптимізм щодо продуктивності космічного корабля і прагне отримати сертифікацію до кінця року. Успішне впровадження Starliner забезпечить критично важливу альтернативу для транспортування астронавтів на МКС, доповнивши космічні кораблі Dragon компанії SpaceX і російський "Союз".