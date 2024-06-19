Астронавт МКС Метью Домінік поділився захоплюючими кадрами Starliner на тлі полярного сяйва – природного світлового шоу, яке відбувається у верхніх шарах атмосфери Землі, розповідає Техно 24.

Читайте на сайті NASA випадково ввімкнула аварійний запис під час трансляції з МКС, чим нажахала глядачів

На відео зафіксовано, як Starliner пливе над яскравими, танцюючими вогнями. У відео навіть можна побачити астронавтів NASA всередині Starliner, які освітлюють його інтер'єр своїми ліхтариками.

Полярне сяйво, результат взаємодії заряджених частинок Сонця з магнітним полем Землі, є частим, але завжди вражаючим видовищем для тих, хто перебуває на борту МКС.

Важке досягнення

Подорож Starliner до МКС не обійшлася без труднощів. До і після запуску NASA виявило витоки гелію в баках космічного корабля. Ці проблеми спонукали до постійного розслідування з метою забезпечення цілісності та безпеки космічного корабля.

Попередні аналізи NASA вказують на те, що, попри витоки, в баках достатньо гелію для забезпечення зворотного польоту Starliner на Землю.

Дивіться також Нещодавні сонячні спалахи спричинили полярні сяйва навіть на Марсі

Зараз Starliner надійно пристикований до МКС і залишиться там до 22 червня. За цей час він пройде серію випробувань двигунів, щоб оцінити їхню продуктивність і готовність до майбутніх місій. Цей період оцінки має вирішальне значення для Boeing і NASA, оскільки вони продовжують вдосконалювати можливості своїх технологій для космічних польотів.