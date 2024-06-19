Астронавт МКС Мэтью Доминик поделился захватывающими кадрами Starliner на фоне полярного сияния – природного светового шоу, которое происходит в верхних слоях атмосферы Земли, рассказывает Техно 24.

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На видео зафиксировано, как Starliner плывет над яркими, танцующими огнями. В видео даже можно увидеть астронавтов NASA внутри Starliner, которые освещают его интерьер своими фонариками.

Полярное сияние, результат взаимодействия заряженных частиц Солнца с магнитным полем Земли, является частым, но всегда впечатляющим зрелищем для тех, кто находится на борту МКС.

Трудное достижение

Путешествие Starliner к МКС не обошлось без трудностей. До и после запуска NASA обнаружило утечки гелия в баках космического корабля. Эти проблемы побудили к постоянному расследованию с целью обеспечения целостности и безопасности космического корабля.

Предварительные анализы NASA указывают на то, что, несмотря на утечки, в баках достаточно гелия для обеспечения обратного полета Starliner на Землю.

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Сейчас Starliner надежно пристыкован к МКС и останется там до 22 июня. За это время он пройдет серию испытаний двигателей, чтобы оценить их производительность и готовность к будущим миссиям. Этот период оценки имеет решающее значение для Boeing и NASA, поскольку они продолжают совершенствовать возможности своих технологий для космических полетов.