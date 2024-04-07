NASA встановило причину проблем зі зв'язком зонда "Вояджер-1" – виправити її буде не просто

Фахівці NASA нарешті розібралися в причинах проблем зі зв'язком, які виникли у зонда "Вояджер-1" з 14 грудня 2023 року. Космічний апарат вже кілька місяців передає незрозумілі дані. Нещодавно інженери NASA отримали повний дамп пам'яті блоку Flight Data System (FDS), який пролив світло на першопричину проблеми.

Причина проблеми

Аналіз дампа пам'яті виявив несправність мікросхеми пам'яті в блоці FDS, що зачіпає приблизно 3% масиву. Блок FDS відповідає за збір пакетів телеметрії і наукових даних, які потім передаються на Землю. Вихід з ладу мікросхеми пам'яті порушив роботу блоку FDS, зробивши його нездатним виконувати свої функції.

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Виправити все буде не легко

Попри виявлену апаратну несправність, вирішення проблеми пов'язане зі значними труднощами. Зонд "Вояджер-1" перебуває на відстані 24 мільярди кілометрів від Землі і затримка сигналу становить 22,5 години. Відповідно, кожна діагностична команда, надіслана космічному апарату, потребує значного часу, що затягує процес відновлення.

Крім того, ситуація ускладнюється ще й обмеженим ресурсом акумуляторної батареї зонда, яка вийде з ладу за рік-два.

Хоча вирішення цієї проблеми може потребувати тривалого часу, інженери зберігають надію, що вони зможуть відновити функціональність блоку FDS, не покладаючись на несправне апаратне забезпечення пам'яті,

– заявили представники NASA.

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Наразі тривають роботи з усунення проблеми, щоб "Вояджер-1" зміг відновити свою місію зі збору цінних наукових даних з краю Сонячної системи.